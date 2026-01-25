Noise, Daniel Klein a Huawei Watch: Novinky v obchodech #4

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Noise Pro 5 Max
Novinky na českém trhu začínáme s levným modelem Noise Pro 5 Max. I přes nízkou cenu se nabízí AMOLED displej a také sledování okysličení krve. Na jedno nabití mají hodinky vydržet až sedm dnů.HEUREKANoise Pro 5 MaxCena od 607 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Daniel Klein DT8 PRO-4
S dvojnásobnou cenou jsou zde pak k dispozici hodinky Daniel Klein DT8 PRO-4. Ty ale mají jen LCD displej a zvládají monitorovat jen srdeční tep. Nic pokročilejšího zde není. Výrobce uvádí, že konstrukce je z nerezové oceli. Na jedno nabití zřejmě vydrží několik dnů. Specifikace nejsou nikterak přesné ani v obchodech.HEUREKADaniel Klein DT8 PRO-4Cena od 1 495 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKADaniel Klein DT8 PRO-8Cena od 1 495 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Huawei Watch GT 6 Active 46mm
Náš systém zaznamenal, že se na trhu objevují hodinky Huawei Watch GT 6 Active 46mm v černém provedení. Ačkoliv mají NFC, tak možnost placení se nenabízí. Mohou zaujmout zpracováním, duální GPS a pokročilými funkcemi monitorování životních funkcí.HEUREKAHuawei Watch GT 6 Active...Cena od 5 277 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
