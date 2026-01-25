Noise, Daniel Klein a Huawei Watch: Novinky v obchodech #4

Noise, Daniel Klein a Huawei Watch: Novinky v obchodech #42026-01-25T13:35:54+01:00
• 25. 1. 2026#Příslušenství

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Noise Pro 5 Max

Novinky na českém trhu začínáme s levným modelem Noise Pro 5 Max. I přes nízkou cenu se nabízí AMOLED displej a také sledování okysličení krve. Na jedno nabití mají hodinky vydržet až sedm dnů.

Noise Pro 5 Max
Cena od 607 Kč

15c8fff9384e7cc80ff73395593c 800x800x

Daniel Klein DT8 PRO-4

S dvojnásobnou cenou jsou zde pak k dispozici hodinky Daniel Klein DT8 PRO-4. Ty ale mají jen LCD displej a zvládají monitorovat jen srdeční tep. Nic pokročilejšího zde není. Výrobce uvádí, že konstrukce je z nerezové oceli. Na jedno nabití zřejmě vydrží několik dnů. Specifikace nejsou nikterak přesné ani v obchodech.

Daniel Klein DT8 PRO-4
Cena od 1 495 Kč
Daniel Klein DT8 PRO-8
Cena od 1 495 Kč

62461 942x1024x

Huawei Watch GT 6 Active 46mm

Náš systém zaznamenal, že se na trhu objevují hodinky Huawei Watch GT 6 Active 46mm v černém provedení. Ačkoliv mají NFC, tak možnost placení se nenabízí. Mohou zaujmout zpracováním, duální GPS a pokročilými funkcemi monitorování životních funkcí.

Huawei Watch GT 6 Active 46mm
Cena od 5 277 Kč

a3f4eba7 e7e3 44f2 9d52 4df356824f57 1600x1600x

