Legendární Nova Launcher v podstatě končí

Android měl vždy mnoho možností modifikací a úprav, a to již od svého počátku nabízel i možnost změny launcheru, tedy hlavního prostředí pro plochy a aplikace. Za ty roky vzniklo mnoho launcherů, ale mezi ty nejvýznamnější se zapsal Nova Launcher. Ten například jako jeden z prvních přišel s možností zobrazení Google Discover, tedy takového výběru článků od Googlu, i na zařízeních, kde tato funkce nebyla. Nyní je ale konec.
Nova Launcher a pomalé umírání
Za Nova Launcher stojí vývojář Kevin Barry. Samotná aplikace má nyní v Obchodě Play pokořený milník 100 milionů stažení a hodnocení je 4,1 hvězdičky, což je poměrně dobré. V roce 2022 ale došlo k odkoupení a launcher spadal pod společnost Branch zaměřující se na analýzu dat. Ve firmě pracoval i Kevin Barry, ale v poslední době došlo k propouštění.
Původní dohoda byla taková, že pokud se Kevin Barry rozhodne firmu opustit, Nova Launcher se stane open-source projektem. Tedy kdokoliv bude moci přispívat a případně si dělat své vlastní verze. Ostatně tomu Kevin věnoval poslední měsíce dost času, a to nejen čištění kódu, i jeho úpravám a podobně. Nakonec na projektu pracoval sám a nedávno ho společnost požádala o ukončení prací. Jako open-source projekt tedy Nova Launcher nevyjde.
Samotná aplikace tedy nemá nastaven čas ukončení, ale vzhledem k tomu, že poslední aktualizace vyšla v květnu minulého roku a Kevin už nepracuje na ní, tak se očekává, že postupem času bez podpory se stane nefunkční. Je zde samozřejmě možnost, že do toho zasáhne nějaký významný investor nebo komunita, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Legenda tedy končí, ale Obchod Play má stále velkou zásobu alternativních lancherů.
