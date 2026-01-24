Google Keep přichází o upozornění na hodinkách

Zdroj: Dotekomanie.cz
V tomto týdnu jsme vás informovali, že je zde možnost ztráty jedné z klíčových funkcí v aplikaci Google Keep. Asi si nějakou chvíli počkáme, ale jak se ukazuje, odebrání možnosti upozornění se nyní týká Google Keep na chytrých hodinkách.
Google Keep zřejmě přijde o jednu funkci, klíčovou pro mnohé uživatele
Upozornění zmizelo
Co se týče aplikace Google Keep pro smartphony, tak o upozornění se nyní stará služba Google Úkoly. Můžete se tedy nechat upozornit na poznámku, jen to nebude přímo řešeno přes Keep. Aplikace ale asi přijde o tuto možnost, jak ukazují zdrojové kódy. Google se zatím nevyjádřil k této změně, takže nevíme, jestli zde nebude nějaká alternativa, nebo jednoduše dojde k trvalému odebrání.
Jak ale upozorňuje redakce 9to5google, a my to můžeme potvrdit na základně vlastního pozorování, tak aplikace Keep pro Wear OS, tedy pro chytré hodinky, už nemá k dispozici možnost nastavení upozornění. Není zde ani jedna možnost a u poznámky si lze vybrat jen mezi připnutím a archivací.
Moc nechápeme toto rozhodnutí Googlu, když právě připomenutí je jednou z klíčovou funkcí služby Keep. Pokud zde nebude alternativa, asi aplikace přijde o mnoho uživatelů. Možná to je cílem Googlu, ale celkem pochybujeme. Musíme si počkat, co se vlastně chystá a jestli Google jen nedělá nějaké úpravy před znovuzavedením funkce.
