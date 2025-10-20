O2 představuje nová sluchátka a O2 tag 2v1 pro Android i iOS

Zdroj: O2
Někteří mobilní operátoři se snaží nabídnout vlastní mobilní telefony, ale O2 se vydalo jinou cestou. Postupně rozšiřuje své portfolio příslušenství pro mobily. Dnes jsme se dočkali dvou novinek, které navazují na předchozí zařízení. Konkrétně jde o sluchátka O2 pods+ 2025 a O2 tag 2v1.
O2 pods+ 2025
Minulý rok byla uvedena sluchátka O2 Pods 2024, kde byla cena nastavena na 699 Kč, což je poměrně málo. Dnešní novinka navazuje na starší model O2 pods+ z roku 2023. Došlo na několik změn, například v designu, ale cena zůstala zachována. Novinka O2 pods+ 2025 přijde na 1499 Kč, ale v rámci bonusového programu pro klienty se dají zakoupit za 499 Kč. Sleva je k dispozici skrze voucher v aplikaci Moje O2.
Operátor uvádí, že na jedno nabití vydrží přehrávat hudbu 7 hodin, společně s krabičkou pak 28 hodin. Nespecifikuje ale, jaké jsou hodnoty pro zapnutou funkci aktivního potlačení okolního hluku a pro vypnutou. Uváděné časy jsou tak asi pro deaktivovanou funkci ANC. O nabíjení se stará USB C a konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.4. O2 se chlubí i novými reproduktory, respektive se nabízí 13mm měniče upravené pro vylepšení poslechu hudby.
O2 tag 2v1
Operátor také nabízí lokalizační čipy. První jsme měli verzi pro iOS, tedy O2 Tag, až po nějakém čase přišla varianta pro Android. Nyní ale O2 naskakuje na moderní trend a představuje O2 tag 2v1, který je pro obě platformy, Android i iOS.
„Víme, že balení O2 tagů po třech kusech je u našich zákazníků dlouhodobě nejoblíbenější. Proto jsme se rozhodli jim umožnit pořídit si hned dvě trojbalení za cenu jednoho – tedy šest lokátorů za 1 000 korun pro všechny důležité předměty celé rodiny. V přepočtu tak jeden O2 tag vyjde na pouhých 167 korun,“ doplňuje Aleš Brázda.
Zde je cena nastavena na 999 Kč za 3 ks, ale další tři jde získat za 1 Kč, takže za tisíc korun máte pak šest kusů. Spolupracuje s Apple Find My a Google Pátrací Centrum (Google Find My Device). Je zde certifikace IPX5 a baterie má vydržet jeden rok (baterie CR2032).
To není vše
Při příležitosti uvedení těchto novinek také operátor spustil slevy a akce na stávající produkty, takže díky tomu můžete vyřešit částečně i dárky na Vánoce:
Nabídka slev v Moje O2:
- O2 tag pro Apple, po slevě 249 Kč
- O2 tag pro Android, po slevě 249 Kč
- O2 tag 2v1, po slevě 249 Kč
- O2 pods+ 2025 (bílá/černá), po slevě 499 Kč
- O2 Power Hub (bílá/černá), po slevě 499 Kč
- O2 premium powerbanka 10 000 mAh, po slevě 499 Kč
- O2 beam+ (modrý), po slevě 599 Kč
Dva za cenu jednoho:
- 2x O2 pods 2024 (bílá/černá), celkem 700 Kč
- 2x O2 beam (šedý), celkem 600 Kč
- 2x O2 tag pro Apple (tři kusy), celkem 1 000 Kč
- 2x O2 tag pro Android (balení po třech kusech), celkem 1 000 Kč
- 2x O2 tag 2v1(balení po třech kusech), celkem 1 000 Kč
