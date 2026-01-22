V dnešním díle pod zlatou lampou nás čeká pořádná technologická čalamáda! Podíváme se na to, který český operátor skutečně kraluje v rychlosti sítě a jak se Revolut rozhodl zatočit s telefonními šmejdy. Probereme také velký „výměnný obchod“ mezi Googlem a Applem, díky kterému se Gemini stěhuje do iPhonů, a proč se Apple konečně odhodlal k integraci chytrých AI modelů do své Siri.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Michal Král.
Video
Audio
Komentáře