Siri s Google Gemini, operátoři ve světě, Redmi Note 15: To nej z týdne #3

Zdroj: Huawei
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Oficiálně: Apple Siri bude poháněna Google Gemini
O čem se chvíli spekulovalo a také se proslýchalo, se stává realitou. Apple se bude spoléhat na Google a jeho Gemini, co se týče nejen Siri. Vlastní řešení je asi v nedohlednu. [pokračování článku]
O2 dominuje v 5G sítích, Vodafone je na posledním místě dle analýzy nPerf
Mobilní operátoři se rádi chlubí různými milníky a v čem jsou nejlepší. K dispozici máme nezávislé měření společností nPerf, respektive výsledky analýzy, které vychází na základě používání jejich služeb pro měření výkonu sítě. Analýza jako taková se soustředila na celkové výsledky za rok 2025. [pokračování článku]
Čeští operátoři září ve světovém srovnání 5G: Vodafone vede, T-Mobile a O2 s oceněním
V tomto týdnu jste si u nás mohli přečíst analýzu mobilních sítí v Česku od společnosti nPerf a nyní zde máme další analýzu, tentokrát od společnosti OpenSignal. Konkrétně jde o globální výsledky, kde byste asi nečekali české operátory, ale opak je pravdou. Dokonce na světové úrovni jeden z našich operátorů se dostal na špičku. [pokračování článku]
Pozor na podvodné e-maily: falešné bankovní stránky lákají na doplnění údajů
Výzkumníci bezpečnostní společnosti Gen, která stojí za produkty jako Avast, Norton či AVG, odhalili novou phishingovou kampaň cílící na klienty českých bank. Útočníci využívají období začátku roku, kdy banky často žádají o aktualizaci údajů, a pokoušejí se vylákat přístupové údaje k internetovému bankovnictví. Nejvíce útoků směřuje na klienty Air Bank a UniCredit Bank. [pokračování článku]
Redmi Note 15: Evropská premiéra odhalila 5 nových modelů a lákavé ceny
Redmi již představilo řadu Redmi Note 15, ale jednalo se o čínské uvedení a museli jsme si velmi dlouho počkat na evropské představení. Nyní zde máme všechny novinky, ale jejich specifikace se značně liší v některých ohledech, ale to je již pravidlem. Nejenže musíme čekat i půl roku, ale současně se jedná vlastně o jiná zařízení. Dnes jsme se tedy dočkali uvedení smartphonů Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G a Redmi Note 15. [pokračování článku]
Mediatek představil Dimensity 8500 a Dimensity 9500s pro mobily
Nedávno jsme se dočkali představení procesoru Dimensity 7100 a nyní Mediatek přichází s Dimensity 8500, tedy nástupcem, který nahrazuje Dimensity 8450, případně Dimensity 8400. [pokračování článku]
Huawei přináší na náš trh několik novinek, i ohebnou skládačku s cenou přes 50 tisíc
Huawei se daří v segmentu chytrých hodinek a sluchátek, tedy na našem trhu. Pokud jde o mobilní telefony, tak se jen sporadicky dočkáme nějaké novinky. I tak se jednou za čas společnost ozve a přinese k nám několik modelů. Tentokrát jsme se dočkali dvou telefonů. [pokračování článku]
Xiaomi přináší do Česka chytré brýle Mijia Smart Audio Glasses
V tomto týdnu Xiaomi přineslo rovnou pět nových mobilů na český trh, ale kromě toho u nás začíná prodávat i chytré brýle Mijia Smart Audio Glasses. [pokračování článku]
Spotify na tabletech s Androidem konečně dospívá. Nové rozhraní se inspiruje desktopem
Aplikace pro Android tablety dlouhá léta trpí stigmatem, že jsou často jen zvětšenou verzí svých mobilních protějšků. Prvky jsou zbytečně roztahané a plýtvají místem. Spotify se to nyní snaží změnit a potichu zavádí nové uživatelské rozhraní, které mnohem lépe využívá velkou plochu displeje. Inspiraci si přitom bere přímo z desktopové verze. [pokračování článku]
Garmin quatix 8 Pro: prémiové chytré hodinky s LTE a SOS funkcí
Garmin rozšiřuje svou řadu prémiových nositelných zařízení. Novinka quatix 8 Pro je navržena pro všechny, kdo tráví mnoho času na moři ať už rekreačně, nebo profesionálně. Díky satelitní komunikaci, odolné konstrukci a chytrým námořním funkcím přináší zcela novou úroveň bezpečnosti a konektivity. [pokračování článku]
JPEG XL se vrací do Chrome: Google obnovuje podporu moderního obrazového formátu
Google oficiálně obnovil podporu formátu JPEG XL ve svém prohlížeči Chrome. Tato změna přichází po dvou letech, kdy byl formát z prohlížeče odstraněn, a má zásadní dopad na budoucnost moderního zobrazování obrázků na webu. [pokračování článku]
Samsung Wallet začíná podporovat další značku aut
Ani ne měsíc od oznámení rozšíření podpory Samsung Wallet u další značky aut zde máme další novinku. Nově lze aplikaci a telefony používat u značek vozů Toyota, a to i v České republice. [pokračování článku]
Apple přebírá vedení: poprvé po 14 letech je jedničkou na trhu chytrých telefonů
Po více než dekádě dominance jihokorejského Samsungu se světovým lídrem ve výrobě smartphonů stal Apple. Podle předběžných údajů společnosti IDC dosáhly celosvětové dodávky chytrých telefonů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 objemu 336,3 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 2,3 %. Společnost Apple v tomto období zaznamenal rekordní úspěch a dostal se tak do vedení. [pokračování článku]
Předchozí týden: Honor Power 2, skládací Razr Fold a AI sluchátka: To nej z týdne #2
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Hodinky Xiaomi, Amazfit, COLMI a MXM: Novinky v obchodech #3
Google omezuje vydávání Android Open Source Project
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře