Xiaomi se chystá vstoupit do světa chytrých „Tagů“: Nové sledovací zařízení odhaleno v kódu

V oblasti příslušenství pro mobilní telefony se nabízí i sledovací zařízení, která nesou zpravidla označení Tag. Sice tyto produkty zpopularizoval Apple, ale samotný segment obsahuje mnoho výrobců. Dokonce i takové české O2 nabízí takový produkt s podporou Androidu a iOS. Xiaomi zatím nic takového nenabídlo, ale asi se to rychle změní.
Xiaomi Tag
Kacper Skrzypek prozkoumával zdrojové kódy jedné aplikace od Xiaomi a objevil nejen obrázky a textové řetězce naznačující příchod Xiaomi Tag, ale také se nabízí animace, jak bude celkově vypadat. Xiaomi nezvolilo design kulatého produktu jako mnozí jiní, jak můžete vidět.
Stejně jako jiná taková zařízení, i Xiaomi Tag bude poháněn baterií CR2032, takže zde nebude jakékoliv nabíjení. Jednoduše budete muset baterku vyměnit. Už nyní se ví, že budou k dispozici dvě verze. Levnější bude mít jen Bluetooth LE spojení, dražší pak nabídne UWB pro přesnou lokalizaci.
Co se ale zatím neví, jestli Xiaomi nabídne stejnou síť jako Google nebo Apple. Případně jestli Xiaomi bude podporovat jednu z nich, aby lokalizace nemusela záviset jen na blízkosti mobilu majitele, ale aby se mohl Xiaomi Tag ohlásit skrze jiné zařízení. Na toto si musíme počkat do představení.
Odhadujeme, že Xiaomi nabídne velmi konkurenční cenu. Otázkou je, kdy se dostane na globální trh. Je celkem jasné, že uvedení proběhne prvně v Číně.
