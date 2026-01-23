Waze informuje o novinkách, ale některé už můžete mít

Zdroj: Dotekomanie.cz
Někdy je trochu komplikované sledovat všechny novinky u některých služeb. Jednou o nich informují společnosti skrze tiskové zprávy, jindy se z ničeho nic objeví. Sem tam dojde k zapnutí na nějakou chvílí a záhy se zapnou, aby se po delší době mohly znovu představit. Waze rozhodně nepatří mezi konzervativní služby a novinky zavádí poměrně často, ale tentokrát informuje, co přijde v následujících týdnech do aplikace.
(Ne)novinky?
Mnozí uživatelé hlásí, že obdrželi e-mail s informacemi o nových funkcích, které se objeví v aplikaci v nadcházejících týdnech. O některých z nich jsme vás informovali i před delší dobou. Podle všeho nyní jde spíše o masivní rozšíření mezi všechny uživatele, nebo většinu.
Hned na první místě Waze informuje, že v aplikaci uvidíte zpomalovače, mýtné brány a ostré zatáčky. Nově se ale má zobrazit varování před záchrannými složkami na silnici, tedy na trase, ale tato novinka bude spuštěna jen v USA, Kanadě, Mexiku a Francii. Toto je celkem zajímavá novinka a snad se dostane i do Česka, ale je jasné, že je zde nutná spolupráce se státem, případně konkrétními subjekty.
Dále Waze informuje o upozornění na blížící se rychlostní limit, což se může hodit, jelikož můžete uzpůsobit svou jízdu a případně se vyhnout překročení rychlosti. V aplikace se vám dále nabídne zvýraznění vašich oblíbených tras, případně se nabídne rychlejší cesta v případě vyšší provozu na aktuální trase. Poslední novinka, která je zmíněná ve výčtu, se týká kruhových objezdů. Aplikace bude přesněji ukazovat výjezdy, případně nejlepší pruh.
Tento výčet novinek je trochu zvláštní, jelikož se o některých ví už delší dobu, ale současně jste je nemuseli mít ve své aplikaci.
