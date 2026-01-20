RedMagic 11 Air oficiálně: Tloušťka 7,85 mm a baterie 7000 mAh

20. 1. 2026

Zdroj: RedMagic

V dubnu minulého roku byl uveden herní mobil RedMagic 10 Air a nyní zde máme nástupce v podobě RedMagic 11 Air. Zachovává si stejnou tloušťku, i tak se podařilo vměstnat větší kapacitu baterie.

Tenký rychlík

RedMagic 11 Air se jasně řadí do kategorie herních mobilů. V tomto případě nejde jen o to, že má dostatek výkonu. Mobil disponuje i speciálními herními tlačítky na straně. Aby toho nebylo málo, má navíc i aktivní větrání pomocí větráčku. RedMagic u svých mobilů často nasazuje technologii předního foťáku ukrytého pod displejem, takže se nabízí nenarušená plocha pro hry i videa. Samozřejmostí jsou stereo reproduktory.

69688a3bc051518 800x800x

Zdroj: RedMagic

Samotný větráček dosahuje rychlosti 24 000 otáček za minutu a navíc je vše podpořeno lepším odvodem tepla s kritických částí. Nesmí chybět rychlý displej a procesor, jen tedy v tomto případě se nabízí loňský Snapdragon 8 Elite. Operační paměti a úložiště využívají nejnovější technologie, takže si případný majitel nebude stěžovat na nedostatek výkonu.

RedMagic 11 Air má i přes tloušťku 7,85 mm baterii o kapacitě 7000 mAh s podporuej 120W nabíjení, což rozhodně vylepší samotný herní zážitek. Cena u základního modelu je stanovena na cca 11 000 Kč (bez daně a dalších poplatků). Do Evropy se asi dostane se zpožděním skrze několik prodejců. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

Specifikace RedMagic 11 Air

  • displej: 6,85 palců, OLED, 2688 × 1216 pixelů, 144 Hz
  • procesor: Snapdragon 8 Elite
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X ultra
  • úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
  • Operační systém: Android 16, REDMAGIC OS 11
  • Dual SIM: Dual SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx, OIS
      • 8 Mpx (širokoúhlý)
    • přední: 16 Mpx (pod displejem)
  • stereo
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,82 × 76,54 × 7,85 mm, 207 gramů
  • baterie a nabíjení: 7000 mAh, 120 W nabíjení

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

