To nej z uplynulého týdne #48 – vánoční nadílka, EU, Apple, nové mobily

Zdroj: Android Authority
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Huawei Mate X7 je nová ohebná skládačka s upravenou konstrukcí
V podstatě rok od uvedení Huawei Mate X6 zde máme pokračování v podobě Huawei Mate X7. Zatím sice došlo k představení na čínském trhu, ale vzhledem k tomu, že loňský model se u nás posléze začal prodávat, dá se to samé očekávat i od Huawei Mate X7. [pokračování článku]
Série Huawei Mate 80 představena, čítá čtyři modely
Dnes společnost Huawei již představila Mate X7, tedy ohebný mobil, ale není to jediná novinka ze série Mate. Rovnou zde máme čtyři kousky. Konkrétně jde o modely Huawei Mate 80, Huawei Mate 80 Pro, Huawei Mate 80 Pro Max a Huawei Mate 80 RS. [pokračování článku]
Poco F8 Pro a F8 Ultra: Nadupané novinky přichází, cena začíná na 12 799 Kč
Xiaomi má několik značek v případě mobilů a někdy jednoduše vydá jedno zařízení pod mnoha názvy pro různé trhy. Dnes zde máme dvě novinky Poco F8 Pro a Poco F8 Ultra, které ve své podstatě již byly uvedeny, jen pod jiným označením. Dnes zde ale máme verzi pro Česko, respektive pro Evropu. [pokračování článku]
Seznam Asistent je česká novinka, podobá se ostatním chatbotům
Szenam.cz je stále takovým českým unikátem ve světě, jelikož nebyl zničen globálními firmami. Stále se drží a umí přicházet s novinkami, byť naposledy jsme se dočkali reinkarnace jedné mrtvé sociální sítě. Samozřejmě myslíme Lide.cz. Nyní zde máme další novinku, Seznam Asistent. [pokračování článku]
Huawei představil FreeBuds Pro 5 s NearLink
Museli jsme si nějakou chvíli počkat na kompletní představení sluchátek Huawei FreeBuds Pro 5. Kromě specifikací se dozvídáme i cenu, která vychází v přepočtu přibližně na 4 300 Kč bez daně a poplatků. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 5 500 Kč, takže zapadnou mezi ty dražší. Kdy se objeví na našem trhu, zatím nevíme. [pokračování článku]
Iluze dokonalá: Honor 500 vypadá jako vysněný iPhone Air. Jaký je v praxi?
Honor teprve tento týden oficiálně představil novou řadu Honor 500 v Číně. Rovnou na úvod však musíme zmínit, že ta bohužel nedorazí oficiálně do České republiky. Přesto jsme se při cestě v Číně zašli podívat do oficiálního obchodu Honor Alpha na tyto dvě novinky – Honor 500 a Honor 500 Pro. Ty zaujmou především masivní baterií o kapacitě 8000 mAh a zajímavým designem. [pokračování článku]
Google Aluminium OS: Android míří na počítače a má nahradit ChromeOS
Google připravuje revoluci v oblasti operačních systémů pro osobní počítače. Projekt s kódovým označením Aluminium OS má sjednotit Android a ChromeOS do jediné platformy, která využije potenciál umělé inteligence a zamíří i na výkonné notebooky. Co si Google pro nás připravuje? [pokračování článku]
Podcast: Apple bude platit Googlu! Nové AI ChatGPT 5.1 a Gemini 3 jsou tady
Válka umělé inteligence nabírá na obrátkách a Apple je konečně ve hře! S Miřou a Přemkem rozebíráme nejnovější upgrady AI modelů Gemini 3 a Chat GPT 5.1, které slibují, že budou nejen chytřejší, ale i upřímnější – žádné zbytečné lichotky. Připravte se na konec roku plný AI novinek! [pokračování článku]
T-Mobile rozšiřuje vánoční nabídku nejen o soutěže
Nedávno, kdy jsme vás informovali o vánoční nabídce operátora T-Mobile, jsme uváděli, že se jedná o první část. Nyní zde máme pokračování, které rozšiřuje vánoční bonusy. [pokračování článku]
Google Mapy dostávají speciální úsporný režim, zapnutí je netradiční
Nějakou chvíli víme, že Google Mapy dostanou speciální úsporný režim, ale zatím nebyl k dispozici. Společnost jej začala nyní uvolňovat, ale samotné zapnutí je vskutku netradiční. [pokračování článku]
Ultra-tenké telefony končí dřív, než začaly. iPhone Air propadl a čínské značky ruší své plány
Zájem o iPhone Air nedosáhl očekávaných výsledků a zdá se, že Apple utlumil či zcela zastavil jeho výrobu. Tento vývoj ovlivnil celý segment ultra tenkých smartphonů včetně plánů předních čínských výrobců. Xiaomi, Oppo i Vivo revidují či ruší své projekty podobných zařízení. [pokračování článku]
EU chce zakázat sociální sítě dětem do 16 let, inspiraci hledá v australském modelu
Evropský parlament zvažuje zavedení zákazu přístupu na sociální sítě pro děti mladší 16 let. Jde o součást širší snahy lépe chránit nezletilé před online hrozbami i za cenu kontroverzních opatření v oblasti ověřování věku. [pokračování článku]
Apple Mapy a reklamy by mohly brzy čelit novým pravidlům v rámci EU
Evropská unie možná brzy rozšíří svůj dohled nad dalšími službami Applu. Po systému iOS, iPadOS a App Store se mohou nově pod přísná pravidla Aktu o digitálních trzích (DMA) dostat i Apple Mapy a Reklamy Apple. Důvodem je překročení hranice 45 milionů aktivních uživatelů v EU. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #47 – Comet, Gemini 3, LOFIC
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Do ChatGPT se chystají reklamy, a rovnou několik formátů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře