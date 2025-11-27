Google Aluminium OS: Android míří na počítače a má nahradit ChromeOS

Zdroj: Android Authority
Google připravuje revoluci v oblasti operačních systémů pro osobní počítače. Projekt s kódovým označením Aluminium OS má sjednotit Android a ChromeOS do jediné platformy, která využije potenciál umělé inteligence a zamíří i na výkonné notebooky. Co si Google pro nás připravuje?
Aluminium OS poháněný ANdroidem jako nový desktopový operační systém
Operační systém Android pohání dnes už nejen chytré telefony, ale také tablety, chytré hodinky, televize, automobily nebo zařízení pro rozšířenou realitu. Jediné místo, kde dosud chyběl, byly klasické počítače. To je oblast, kde Google prosazoval hlavně ChromeOS. Ten se však přes všechnu snahu nikdy zásadněji neprosadil proti Windows a macOS.
To by se ale, jak se zdá, mohlo změnit. Google oficiálně potvrdil, že pracuje na nové desktopové platformě postavené na Androidu, kterou označuje jako Aluminium OS. Jde o součást širší strategie sjednotit Android a ChromeOS do jedné moderní platformy určené nejen pro běžné uživatele, ale také pro firmy a vzdělávací instituce.
AI v jádru nového systému
Aluminium OS má být postavený s důrazem na umělou inteligenci (AI). Stejně jako Android XR nebo nejnovější smartphony Pixel využívá technologie jako Gemini, tedy jazykový model vyvíjený Googlem. AI bude integrovaná napříč systémem – od asistenta přes aplikace až po vývojářské nástroje.
Google ve spolupráci s Qualcommem pracuje na nových zařízeních, která propojí mobilní a desktopový svět a nabídnou moderní výkon s důrazem na AI funkce. To otevírá cestu ke skutečně chytrým počítačům nové generace.
Aluminium OS cílí nejen na levné notebooky
Dlouho panovaly obavy, že Google omezí nový systém pouze na levné stroje, kde se dnes daří Chromebookům. Nové informace však tyto pochybnosti rozptýlily. Google plánuje kompletní produktové portfolio zahrnující notebooky a odnímatelné zařízení (detachables), tablety a mini PC (tzv. boxy).
Systém bude dostupný v různých cenových kategoriích – od základních modelů až po prémiové stroje. To jasně naznačuje, že Google se chce měřit s největšími konkurenčními hráči na trhu, včetně Microsoftu a Applu.
Co bude s ChromeOS?
Přestože ChromeOS a Aluminium OS budou dočasně koexistovat vedle sebe, Google už teď plánuje strategii přechodu. Cílem je přechod z ChromeOS na Aluminium OS bez narušení provozu ve školách a firmách. To by mělo představovat:
- Podporu starších zařízení: Chromeboooky, které nebudou kompatibilní s novým systémem, budou nadále dostávat aktualizace až do konce své životnosti
- Volitelný upgrade: U zařízení s procesory MediaTek Kompanio 520 nebo Intel Alder Lake se testuje možnost přechodu na Aluminium OS.
Značka ChromeOS je dnes dobře zavedená, zejména v sektoru vzdělávání. Proto není jasné, zda ji Google zcela opustí. Interně se hovoří o názvech jako „ChromeOS Classic“ a „non-Aluminium ChromeOS“, což naznačuje, že nový systém může převzít jméno ChromeOS, i když bude běžet na základech Androidu.
Kdy se AluminiumOS dokčáme?
Google potvrdil, že první verze systému dorazí již příští rok. Testování už probíhá na vývojových deskách a nejspíš poběží na Androidu 17, který má vyjít v příštím roce. Přesné datum zatím není známo, ale očekává se, že se podrobnosti dozvíme postupně v nejbližších měsících.
Zdroj: androidauthority.com
