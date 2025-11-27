Podcast: Apple bude platit Googlu! Nové AI ChatGPT 5.1 a Gemini 3 jsou tady PODCAST

Podcast: Apple bude platit Googlu! Nové AI ChatGPT 5.1 a Gemini 3 jsou tady
2025-11-27T18:02:04+01:00
• 27. 11. 2025#AI #Podcast

Válka umělé inteligence nabírá na obrátkách a Apple je konečně ve hře! S Miřou a Přemkem rozebíráme nejnovější upgrady AI modelů Gemini 3 a Chat GPT 5.1, které slibují, že budou nejen chytřejší, ale i upřímnější – žádné zbytečné lichotky. Připravte se na konec roku plný AI novinek!

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

