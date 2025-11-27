Podcast: Apple bude platit Googlu! Nové AI ChatGPT 5.1 a Gemini 3 jsou tady

Válka umělé inteligence nabírá na obrátkách a Apple je konečně ve hře! S Miřou a Přemkem rozebíráme nejnovější upgrady AI modelů Gemini 3 a Chat GPT 5.1, které slibují, že budou nejen chytřejší, ale i upřímnější – žádné zbytečné lichotky. Připravte se na konec roku plný AI novinek!
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
Video
Audio
