Do ChatGPT se chystají reklamy, a rovnou několik formátů

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Provoz AI služeb není levný, zejména pokud jde o generování obrázků a videí. Ačkoliv mnohé služby nabízí tyto možnosti zdarma, aspoň v nějakém množství, stejně to musí někdo zaplatit. I proto se v poslední době začaly limity snižovat, a to i z důvodu vysoké zátěže. Firmy budou muset dříve nebo později najít způsob, aby se nejednalo o prodělečný byznys. Google už začal testovat reklamy ve svém vylepšeném AI vyhledávání a jak se ukazuje, reklamy se objeví i v ChatGPT.
Byla to jen otázka času, Google Vyhledávání v režimu AI dostane reklamy
ChatGPT s reklamou
Pokud jde o ChatGPT, v základu je služba zdarma, ale pak se nabízí nejrůznější varianty předplatného, nově je k dispozici nejlevnější varianta ChatGPT GO. I tak jsou zde náznaky, že ani jedna varianta nezaplatí ve skutečnosti náklady spojené s uživatelem, zejména verze zdarma. OpenAI asi bude více tlačit nebo lákat na přechod k placené verzi, ale i tak zde bude základna uživatelů, která nikdy nebude platit.
I proto je pochopitelné, že se do služby dostanou reklamy, což dokazují zdrojové kódy aplikace pro Android. Tibor Blaho objevil konkrétní zmínky o reklamách. Zatím není nic z toho aktivní, ani nevíme, jak budou vypadat, ale reklamy se objeví nejen ve spojení s funkcemi kolem nakupování. Nabídnou se i během vyhledávání produktů, nebo čehokoliv dalšího.
Také by se měl nabídnout formát „carousel“, tedy třeba jako pás s několika produkty, což se může horizontálně posunovat. Vypadá to tak, že OpenAI vyvíjí kompletní službu kolem reklam pro inzerenty. Více informací zatím nemáme k dispozici, ani netušíme, kdy dojde ke spuštění nebo testování beta verze.
I tak musí být OpenAI velmi opatrné, jelikož velké množství reklamy může uživatele přinutit k přechodu ke konkurenci. Současně se musí jednat o výdělečný projekt, a to i pro inzerenty.
Zdroje: x.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
To nej z uplynulého týdne #48 – vánoční nadílka, EU, Apple, nové mobily
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře