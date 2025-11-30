Do ChatGPT se chystají reklamy, a rovnou několik formátů

Do ChatGPT se chystají reklamy, a rovnou několik formátů2025-11-30T09:00:59+01:00
• 30. 11. 2025#AI

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

Provoz AI služeb není levný, zejména pokud jde o generování obrázků a videí. Ačkoliv mnohé služby nabízí tyto možnosti zdarma, aspoň v nějakém množství, stejně to musí někdo zaplatit. I proto se v poslední době začaly limity snižovat, a to i z důvodu vysoké zátěže. Firmy budou muset dříve nebo později najít způsob, aby se nejednalo o prodělečný byznys. Google už začal testovat reklamy ve svém vylepšeném AI vyhledávání a jak se ukazuje, reklamy se objeví i v ChatGPT.

Byla to jen otázka času, Google Vyhledávání v režimu AI dostane reklamy

ChatGPT s reklamou

Pokud jde o ChatGPT, v základu je služba zdarma, ale pak se nabízí nejrůznější varianty předplatného, nově je k dispozici nejlevnější varianta ChatGPT GO. I tak jsou zde náznaky, že ani jedna varianta nezaplatí ve skutečnosti náklady spojené s uživatelem, zejména verze zdarma. OpenAI asi bude více tlačit nebo lákat na přechod k placené verzi, ale i tak zde bude základna uživatelů, která nikdy nebude platit.

I proto je pochopitelné, že se do služby dostanou reklamy, což dokazují zdrojové kódy aplikace pro Android. Tibor Blaho objevil konkrétní zmínky o reklamách. Zatím není nic z toho aktivní, ani nevíme, jak budou vypadat, ale reklamy se objeví nejen ve spojení s funkcemi kolem nakupování. Nabídnou se i během vyhledávání produktů, nebo čehokoliv dalšího.

G66l8w4bkAEULD3 2584x1866x

Zdroj: Tibor Blaho

Také by se měl nabídnout formát „carousel“, tedy třeba jako pás s několika produkty, což se může horizontálně posunovat. Vypadá to tak, že OpenAI vyvíjí kompletní službu kolem reklam pro inzerenty. Více informací zatím nemáme k dispozici, ani netušíme, kdy dojde ke spuštění nebo testování beta verze.

I tak musí být OpenAI velmi opatrné, jelikož velké množství reklamy může uživatele přinutit k přechodu ke konkurenci. Současně se musí jednat o výdělečný projekt, a to i pro inzerenty.

Zdroje: x.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Kdy Siri dostane mozek? Apple čeká na záchranu. ChatGPT vs. Gemini

💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat