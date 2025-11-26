Seznam Asistent je česká novinka, podobá se ostatním chatbotům

Zdroj: Seznam
Szenam.cz je stále takovým českým unikátem ve světě, jelikož nebyl zničen globálními firmami. Stále se drží a umí přicházet s novinkami, byť naposledy jsme se dočkali reinkarnace jedné mrtvé sociální sítě. Samozřejmě myslíme Lide.cz. Nyní zde máme další novinku, Seznam Asistent.
„Naším cílem je, aby Asistent ušetřil lidem čas, tedy aby uměl pochopit zadání, projít relevantní informace a dát jasnou souhrnnou odpověď i s citacemi zdrojů. V současné verzi pomůže tedy lidem rychle se zorientovat ve velkém množství informací a ve zpravodajství. Pracujeme na chytrém a pohodlném nakupování i na srovnávání produktů, propojení s obsahovými a oborovými službami. Asistent se tak stane přirozenou vstupní bránou k informacím na Seznamu,“ říká Radoslav Mikeš, Product Lead Seznam Asistenta.
Seznam Asistent
Samotný název přímo evokuje, že by se mělo jednat o nějakého chytrého asistenta, ale ve skutečností mi připadá jako další chatbot, s kterým mohu konverzovat. Je k dispozici na hlavní straně Seznam.cz, ale má také svou vlastní adresu asistent.seznam.cz. Je zde vyžadované přihlášení skrze účet od Seznamu, ale není se čemu divit, když se jedná o bet averzi a není ještě plně připravena. Samozřejmě jsme si vyzkoušeli tuto novinku a základní informace má.
Jsou zde ale určitá omezení. Konverzace je jen skrze text, není zde zpětná hlasová podpora a také nemůžete vkládat obrázky či jiný materiál. Nejsou zde ani pokročilé funkce jako Deep Search a podobně.
Seznam Asistent má vlastní jazyková model Sellma, ale využívá i komerční modely od OpenAI, které jsou provozované na evropských datacentrech prostřednictvím Microsoft Azure. Do budoucna se plánuje, že Szenam bude využívat jen své vlastní modely. Společnost také dodává, že je zde nastavený limit na počet dotazů, ale ti, co si předplácí Seznam, tak mají limit dvojnásobný. Jaké jsou limity, nevíme, společnost to ve své tiskové zprávě neuvedla.
