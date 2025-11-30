Apple Mapy a reklamy by mohly brzy čelit novým pravidlům v rámci EU

Zdroj: Grok
Evropská unie možná brzy rozšíří svůj dohled nad dalšími službami Applu. Po systému iOS, iPadOS a App Store se mohou nově pod přísná pravidla Aktu o digitálních trzích (DMA) dostat i Apple Mapy a Reklamy Apple. Důvodem je překročení hranice 45 milionů aktivních uživatelů v EU.
Evropská komise zvažuje: Jsou Apple Mapy a reklamy dominantní?
Podle aktuálních oznámení Apple informoval Evropskou komisi, že Apple Mapy i Apple reklamy nyní splňují uživatelský práh pro zařazení mezi tzv. gatekeepery – tedy služby, které mohou omezovat hospodářskou soutěž na digitálním trhu. Tímto krokem se Apple ocitá pod dalším regulačním tlakem ze strany EU.
Evropská komise má nyní 45 dní na rozhodnutí, zda tyto dvě služby skutečně vykazují dominantní postavení. Pokud ano, Apple bude muset obě služby upravit tak, aby vyhovovaly přísným požadavkům DMA.
Co je to „gatekeeper“ a co to znamená pro Apple?
DMA (Digital Markets Act) má za cíl omezit monopolní chování velkých technologických firem. Označení „gatekeeper“ znamená, že daná služba má tak rozsáhlý dosah, že může omezovat konkurenci a bránit vstupu nových hráčů na trh.
Apple již byl v minulosti nucen přizpůsobit iOS, iPadOS a App Store těmto pravidlům, což zahrnovalo:
- podporu alternativních obchodů s aplikacemi
- umožnění jiných platebních metod v aplikacích
- větší přístup vývojářů k systémovým funkcím
Zařazení Apple Map a reklam mezi gatekeepery by tedy výrazně rozšířilo regulační rámec, kterému Apple v Evropě čelí.
Apple s klasifikací nesouhlasí
Jak je u Applu zvykem, společnost s rozhodnutím nesouhlasí a podává námitky proti zařazení obou služeb pod pravidla DMA. Tvrdí, že Apple Mapy má ve srovnání s Google Mapami nebo Waze v EU pouze omezené využití a reklamy mají „minimální podíl“ oproti gigantům jako Google, Meta nebo TikTok.
Apple tak tvrdí, že počet uživatelů neodráží skutečný vliv na trh a že jeho služby nepředstavují hrozbu z hlediska narušení hospodářské soutěže. Evropská komise nyní bude tato tvrzení analyzovat a konečné rozhodnutí očekáváme začátkem příštího roku.
Co by to znamenalo pro běžné uživatele?
Pokud budou Apple Mapy a reklamy skutečně označeny za gatekeepery, Apple bude mít šest měsíců na jejich úpravu tak, aby odpovídaly všem pravidlům DMA. Tato pravidla mohou zahrnovat:
Větší interoperabilitu
Apple by mohl být nucen umožnit nastavení jiné výchozí mapové aplikace, nebo otevřít své reklamní rozhraní konkurenci, což by snížilo výhodu vlastní reklamy uvnitř ekosystému Applu.
Širší přístup ke sběru a sdílení dat
EU může požadovat, aby Apple sdílel určitá data (např. lokalizační data, analytické nástroje, metriky výkonu) s jinými konkurenty na trhu.
Omezování integrace a preferencí
Apple by nemohl dávat automatickou výhodu svým vlastním službám, například tím, že je předinstaluje nebo jim poskytne hlubší systémovou integraci, která není dostupná ostatním aplikacím.
V době, kdy se Apple stále přizpůsobuje předchozím rozhodnutím EU v oblasti iOS a App Store, přichází další vlna možných regulací. Tentokrát se však netýká samotného operačního systému, ale doprovodných služeb, které Apple historicky využívá ke zvýšení uzavřenosti svého ekosystému.
Zda Apple Mapy a reklamy nakonec skutečně získají status gatekeepera, se dozvíme až příští rok. Jisté však je, že boj o otevřenější digitální trh v Evropě ještě zdaleka nekončí.
