EU chce zakázat sociální sítě dětem do 16 let, inspiraci hledá v australském modelu

2025-11-28T23:22:15+01:00
29. 11. 2025

Zdroj: Dotekomanie

Evropský parlament zvažuje zavedení zákazu přístupu na sociální sítě pro děti mladší 16 let. Jde o součást širší snahy lépe chránit nezletilé před online hrozbami i za cenu kontroverzních opatření v oblasti ověřování věku.

Omezení používání sociálních sítí pro mladistvé v EU

V rámci nedávného hlasování se 483 členů Evropského parlamentu vyslovilo pro rezoluci požadující efektivnější ochranu dětí na internetu. Pouze 92 poslanců hlasovalo proti a 86 se zdrželo. Rezoluce není zatím právně závazná, ale představuje důležitý signál pro Evropskou komisi, která má nyní připravit konkrétní legislativní návrhy.

EU sleduje vývoj v Austrálii, která se stane první zemí na světě, jež plošně zakáže sociální sítě osobám mladším 16 let. Zákon má vstoupit v platnost již 10. prosince. Tento precedent posiluje snahy evropských zákonodárců sjednotit pravidla pro ověřování věku v rámci celé EU, kde v současnosti panuje značná roztříštěnost.

d7725e83 5dd6 4f15 b5d4 080ba40520ed 1536x1024x

Zdroj: Dotekomanie

Základní myšlenkou je chránit děti před nevhodným obsahem a online zneužíváním. Jenže povinné ověřování věku se týká všech uživatelů, nejen nezletilých. Aby si někdo mohl vytvořit účet na sociální síti, mohl by být nucen nahrát občanský průkaz nebo fotografii obličeje prostřednictvím externí služby.

To s sebou nese závažná rizika. Bezpečnostní experti upozorňují, že sdílení osobních dokumentů s třetími stranami může vést k únikům dat. Jeden z nejvážnějších incidentů se odehrál ve Velké Británii, kde uniklo 70 000 vládních identifikačních fotografií z databáze ověřovací služby používané platformou Discord.

Zatímco část veřejnosti souhlasí s přísnější ochranou dětí, rostou obavy z narušení soukromí a potenciálního zneužití dat. Z toho výplává, že mnoho uživatelů využívá různé alternativy, například využívání VPN ke skrytí identity a obcházení věkových kontrol.

Zdroj: techradar.com



Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

