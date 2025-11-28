Ultra-tenké telefony končí dřív, než začaly. iPhone Air propadl a čínské značky ruší své plány

Zájem o iPhone Air nedosáhl očekávaných výsledků a zdá se, že Apple utlumil či zcela zastavil jeho výrobu. Tento vývoj ovlivnil celý segment ultra tenkých smartphonů včetně plánů předních čínských výrobců. Xiaomi, Oppo i Vivo revidují či ruší své projekty podobných zařízení.
Slabý zájem o iPhone Air, který udává směr pro ostatní
iPhone Air byl při uvedení na trh propagován jako elegantnější a tenčí alternativa k řadě Pro. Přestože nabízel štíhlé tělo a nižší hmotnost, nedokázal zaujmout široké publikum. Již krátce po startu bylo patrné, že zatímco modely iPhone 17 Pro byly rychle vyprodané, Air zůstával běžně dostupný skladem. Analytici postupně upozorňovali na nízké objednávky od Applu, až se objevily zprávy o pozastavení výroby.
Ačkoliv někteří uživatelé Air chválí, zejména kvůli jeho designu, výdrži baterie a nižší váze, cělkově ho zákazníci nepřijali tak, jak Apple doufal. Dle komentářů je Air pro určitou část zákazníků ideální volbou, ale nenaplňuje očekávání masového produktu.
Reakce konkurence: čínské značky mění strategii
Zklamání z iPhonu Air nezůstalo bez povšimnutí. Podle nových informací z dodavatelského řetězce začaly čínské značky pozastavovat vývoj svých vlastních ultra tenkých smartphonů. Zdroje z DigiTimes, Sina Finance a Jiemian.com uvádějí, že Xiaomi, Oppo a Vivo přehodnotily své produktové plány. Některé projekty byly úplně zrušeny, jiné výrazně omezeny.
Xiaomi údajně připravovalo telefon velmi podobný iPhonu Air, což by nebylo překvapením vzhledem k historii firmy v kopírování designu Apple. Nyní však své plány úplně opustilo.
Neuspěl ani Samsung: Galaxy S25 Edge padl stejným způsobem
Podobné zklamání zažil i Samsung se svým Galaxy S25 Edge. Jednalo se o další ultra tenký model, který měl konkurovat iPhonu Air. I tento telefon se setkal s nízkým zájmem zákazníků, což vedlo k údajnému zrušení jeho nástupce plánovaného na příští rok.
Proč ultra tenké telefony nevzbuzují zájem?
Ultra tenké telefony měly být vnímány jako technologický pokrok, ale realita ukazuje, že zákazníci dávají často přednost praktičtějším zařízením. Nižší hmotnost a elegantní vzhled s sebou často nesou kompromisy jako je slabší zvuk, omezení na straně fotoaparátu nebo menší baterie. To vše může znamenat, že většina uživatelů raději sáhne po výkonnějším a lépe vybaveném modelu nebo naopak po levnější variantě.
Navíc v cenové hladině, kterou Apple i konkurenti nastavili, očekávají zákazníci výbavu bez kompromisů. Tenké tělo zkrátka nestačí jako hlavní prodejní argument.
Co to celkově znamená pro trh?
Zklamání z iPhonu Air je nejen známkou proměnlivých preferencí spotřebitelů, ale také varováním pro výrobce, kteří se snaží kopírovat Apple. Ukazuje se, že ani značka s tak silnou zákaznickou loajalitou jako má Apple si nemůže být jistá úspěchem každého experimentu.
Trh chytrých telefonů se nadále polarizuje mezi základními modely pro nenáročné uživatele a výkonnými vlajkovými loděmi pro technologické nadšence. Experimenty, jakým tak trochu iPhone Air je, mohou být lákavé a zdánlivě atraktivní, ale z hlediska poptávky spadají do užší oblasti zájmu.
Zdroj: 9to5mac.com
