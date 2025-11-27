T-Mobile rozšiřuje vánoční nabídku nejen o soutěže

T-Mobile rozšiřuje vánoční nabídku nejen o soutěže
2025-11-27T20:00:22+01:00
• 27. 11. 2025#Mobilní operátoři

Zdroj: T-Mobile

Nedávno, kdy jsme vás informovali o vánoční nabídce operátora T-Mobile, jsme uváděli, že se jedná o první část. Nyní zde máme pokračování, které rozšiřuje vánoční bonusy.

T-Mobile představuje vánoční nabídku, první část

Soutěže a předplacenkáře

T-Mobile do své mobilní aplikace přidává adventní kalendář, který ukrývá zajímavé nabídky, bonusy a také soutěže. Operátor informuje, že již 30. 11. se odkryje políčko se soutěží o rodinný zájezd do finského Rovaniemi, vesničky Santa Clause. Také budou postupně dostupné jiné atraktivní výhry, například pobyt v Benátkách nebo Dublinu. To ale není vše a každé políčko odkryje zajímavé nabídky nebo jiné soutěže.

Ani letos nezapomíná adventní kalendář T-Mobilu na pomoc potřebným. Tentokrát mohou zákazníci přispět nákupem udržitelných vánočních dárků na Nakup na dobro nebo se přidat do sbírky, která se zaměří na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících. Příjemcem bude organizace Nevypusť duši a její preventivní programy na školách.

Tentokrát se operátor zaměřil na předplacenkáře, pro které si nachystal bonusy za dobytí. Pakliže si v období od 1. 12. do 31. 1. dobijí kredit v rozmezí od 300 do 399 Kč, mohou si vybrat 2 GB FUP nebo neomezené volání do sítě T-Mobile. Při dobití nad 400 Kč se pak nabízí odměna v podobě 10 GB nebo neomezeného volání do sítě T-Mobile, případně 100korunový kredit navíc.

Vanocni kino MAGENTA TV (1) 1392x748x

Zdroj: T-Mobile

Kromě toho operátor poukazuje ještě na zlevněné datové předplacenky a také různé další slevy, dárky a akce, o kterých již informoval.

Zdroj: Tisková zpráva

