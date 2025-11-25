Huawei Mate X7 je nová ohebná skládačka s upravenou konstrukcí

Zdroj: Huawei
V podstatě rok od uvedení Huawei Mate X6 zde máme pokračování v podobě Huawei Mate X7. Zatím sice došlo k představení na čínském trhu, ale vzhledem k tomu, že loňský model se u nás posléze začal prodávat, dá se to samé očekávat i od Huawei Mate X7.
Běžná evoluce
Dnešní novinka Huawei Mate X7 je spíše takovým normálním pokračováním bez větších nebo dramatických změn. Jde ale vidět, že došlo na změny rozměrů. Zařízení je o nějaké ty desetinky menší, tedy v případě tloušťky, ale třeba výška mírně narostla. Současně došlo k poklesu hmotnosti, ale dobrou zprávou je, že kapacita baterie mírně narostla.
Ke zvětšení došlo i v případě displejů a ten vnitřní má nyní rovnou 8 palců. Oba panely také mají vyšší jas a lehce upravené rozlišení. Vypadá to, že se Huawei soustředil na optimalizaci a pohrál si s konstrukcí. Výbava je na tom dobře, co se týče procesoru, ale je zde použit Kirin 9030 Pro s přímou podporou pro sítě páté generace. Globální verze bude muset oželet 5G, nebo dojde rovnou na výměnu procesoru.
Fotografické schopnosti jsou zde zachovány a došlo na vylepšení. U hlavního senzoru je stále k dispozici proměnlivá clona. Huawei Mate X7 opět splňuje certifikaci IPX8 a nechybí například bezdrátové nabíjení. Celkově se jedná o dobře vybavený ohebný mobil. Cena začíná po přepočtu na 38 300 Kč, ale bez daně a dalších poplatků. Dá se tedy očekávat, že i ta evropská bude případně přes padesát tisíc.
Specifikace Huawei Mate X7
- displeje:
- 8 palců, 2416 × 2210 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 2500 nitů
- 6,49 palců, 2444 × 1080 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 3000 nitů
- procesor: Kirin 9030 Pro
- 12/16 GB RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
- HarmonyOS 6.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, f/1.49-f/4.0
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, 3,5x zoom, periskopický, OIS
- 1,5 MPx multi-spektrální
- přední – 2x 8 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, f/1.49-f/4.0
- čtečka otisků prstů na straně
- USB 3.1 Type-C (GEN1)
- IPX8
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 6.0 LE, BeiDou, GPS, GALILEO, GLONASS, AGPS, QZSS, NavIC, NFC
- rozměry:
- složen: 156,8 x 73,8 x 9,5 mm
- rozložený: 156,8 x 144,2 x 4,5 mm
- Hmotnost: 236 gramů
- baterie: 5525 mAh + 66W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: fonearena.com
