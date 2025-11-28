Google Mapy dostávají speciální úsporný režim, zapnutí je netradiční

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nějakou chvíli víme, že Google Mapy dostanou speciální úsporný režim, ale zatím nebyl k dispozici. Společnost jej začala nyní uvolňovat, ale samotné zapnutí je vskutku netradiční.
Úsporný režim v navigaci
V první řadě je nutné, aby byl samotný úsporný režim aktivní v nastavení aplikace. Zde se schovává v sekci Navigace, jako jednoduchý přepínač. Aktivoval jsem ho bezmyšlenkovitě a hned jsem šel do navigace. Zde jsem hledal nějaké tlačítko na přepnutí, ale tuto chybu nemusíte opakovat.
V samotné nastavení je napsané, že pro aktivaci stačí vypnout displej. Toto jsem nečekal a ostatně je to relativně logické. Jakmile máte spuštěnou navigaci a stisknete tlačítko pro vypnutí displeje, spustí se speciální úsporný režim navigace. Ten je vyloženě černo šedý. U AMOLED displejů budete tedy hodně šetřit energii, více než běžný tmavý režim. Nejsou zde jakékoliv barevné prvky a jak vidíte, jedná se o základní navigaci, kde se zobrazují další odbočky, kolik zbývá cesty a v kolik se dostanete na místo určení.
Jakmile tapnete na displej, nebo nějak budete interagovat s mobilem, zapne se běžná navigace, tedy s barvami. Tato novinka je k dispozici u série mobilů Pixel 10. Na další zařízení se dostane později. Kdy se tak stane, zatím nevíme. Může to trvat několik týdnů nebo i měsíců.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Signal nově umožňuje zálohování šifrovaných zpráv i na iOS
T-Mobile rozšiřuje vánoční nabídku nejen o soutěže
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře