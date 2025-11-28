Google Mapy dostávají speciální úsporný režim, zapnutí je netradiční

2025-11-27T19:26:51+01:00
• 28. 11. 2025#Android #Aplikace

Nějakou chvíli víme, že Google Mapy dostanou speciální úsporný režim, ale zatím nebyl k dispozici. Společnost jej začala nyní uvolňovat, ale samotné zapnutí je vskutku netradiční.

Úsporný režim v navigaci

V první řadě je nutné, aby byl samotný úsporný režim aktivní v nastavení aplikace. Zde se schovává v sekci Navigace, jako jednoduchý přepínač. Aktivoval jsem ho bezmyšlenkovitě a hned jsem šel do navigace. Zde jsem hledal nějaké tlačítko na přepnutí, ale tuto chybu nemusíte opakovat.

V samotné nastavení je napsané, že pro aktivaci stačí vypnout displej. Toto jsem nečekal a ostatně je to relativně logické. Jakmile máte spuštěnou navigaci a stisknete tlačítko pro vypnutí displeje, spustí se speciální úsporný režim navigace. Ten je vyloženě černo šedý. U AMOLED displejů budete tedy hodně šetřit energii, více než běžný tmavý režim. Nejsou zde jakékoliv barevné prvky a jak vidíte, jedná se o základní navigaci, kde se zobrazují další odbočky, kolik zbývá cesty a v kolik se dostanete na místo určení.

Screenshot 20251127 191217 1080x2410x Screenshot 20251127 191244 1080x2410x

Jakmile tapnete na displej, nebo nějak budete interagovat s mobilem, zapne se běžná navigace, tedy s barvami. Tato novinka je k dispozici u série mobilů Pixel 10. Na další zařízení se dostane později. Kdy se tak stane, zatím nevíme. Může to trvat několik týdnů nebo i měsíců.

Zdroj: engadget.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

