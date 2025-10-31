Google Mapy dostanou speciální úsporný režim

Google Mapy dostanou speciální úsporný režim
2025-10-31T09:00:00+01:00
• 31. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pomalinku se začínají objevovat mobilní telefony s novou technologií baterií (křemíkovo-uhlíkové). Díky tomu mají některé mobily i o 50 % větší kapacitu při zachování velikosti a hmotnosti. Doba používání mobilů na jedno nabití se tak prodlužuje, ale i tak je zde stále místo pro vylepšování, a to i v případě softwaru. Jak se ukazuje, tak Google Mapy dostanou speciální úsporný režim.

Úsporný režim pro navigaci

V tuto chvíli není novinka k dispozici, ale samotné zdrojové kódy obsahují již některé části, které se podařilo redakci webu Android Authority aktivovat. Díky tomu se můžeme podívat, jak takový úsporný režim v Google Mapách bude vypadat.

Jak je vidět níže, aplikace se při navigaci přepne do černobílého zobrazení. Vzhledem k tomu, že většina mobilů má dnes již AMOLED displeje, tak dojde k úspoře energie právě díky tomu, že tyto displeje nespotřebovávají energii pro zobrazení černého bodu na displeji. V celkovém důsledku je toto zobrazení méně náročné na energii.

maps power save 4 389w 864hjpg 389x864x maps power save 3 389w 864hjpg 389x864x maps power save 2 scaled 389w 864hjpg 389x864x

Zdroj: androidauthority

Současně aplikace odebere většinu grafických prvků, takže se o ně systém nemusí starat, což šetří výkon, tedy i energii. Tato novinka se asi bude hodit chodcům nebo případně cyklistům. Mobil by tak mohl vydržet déle na jedno nabití.

Samozřejmě na novinku nemusíte čekat, jelikož mobily mají úsporné režimy, některé i speciální, které přepínají systém do monochromatického zobrazení. I tak úsporný režim v Google Mapách se může hodit, jelikož se nespoléhá na systémové nastavení.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat