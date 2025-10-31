Zdroj: Dotekomanie.cz
Pomalinku se začínají objevovat mobilní telefony s novou technologií baterií (křemíkovo-uhlíkové). Díky tomu mají některé mobily i o 50 % větší kapacitu při zachování velikosti a hmotnosti. Doba používání mobilů na jedno nabití se tak prodlužuje, ale i tak je zde stále místo pro vylepšování, a to i v případě softwaru. Jak se ukazuje, tak Google Mapy dostanou speciální úsporný režim.
Úsporný režim pro navigaci
V tuto chvíli není novinka k dispozici, ale samotné zdrojové kódy obsahují již některé části, které se podařilo redakci webu Android Authority aktivovat. Díky tomu se můžeme podívat, jak takový úsporný režim v Google Mapách bude vypadat.
Jak je vidět níže, aplikace se při navigaci přepne do černobílého zobrazení. Vzhledem k tomu, že většina mobilů má dnes již AMOLED displeje, tak dojde k úspoře energie právě díky tomu, že tyto displeje nespotřebovávají energii pro zobrazení černého bodu na displeji. V celkovém důsledku je toto zobrazení méně náročné na energii.
Současně aplikace odebere většinu grafických prvků, takže se o ně systém nemusí starat, což šetří výkon, tedy i energii. Tato novinka se asi bude hodit chodcům nebo případně cyklistům. Mobil by tak mohl vydržet déle na jedno nabití.
Samozřejmě na novinku nemusíte čekat, jelikož mobily mají úsporné režimy, některé i speciální, které přepínají systém do monochromatického zobrazení. I tak úsporný režim v Google Mapách se může hodit, jelikož se nespoléhá na systémové nastavení.
