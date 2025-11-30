Chytré hodinky nově v obchodech – Garmin, dětské, i cenově dostupné

30. 11. 2025

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

WowME Prisma

Dnes začneme s levnějšími hodinkami WowME Prisma. Zde se již nabízí AMOLED displej a nabízí se přes 100 sportovních režimů. Kromě měření tepu umí i monitorovat okysličení krve. Na jedno nabití mají zvládnout týden provozu.

HEUREKAALZAWowME Prisma na Heureka.czWowME PrismaCena od 1 992 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Garmin Approach S44

České zastoupení Garminu zavádí do nabídky model Garmin Approach S44 ve 43mm verzi. Zde se firma hodně chlubí golfovými aplikacemi, ale není to jediná přednost. Nechybí možnost placení a samozřejmostí je podpora GPS.

HEUREKAGarmin Approach S44 43 mm Twilight 010-03009-01 na Heureka.czGarmin Approach S44 43 mm...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Approach S44 43 mm Black 010-03009-00 na Heureka.czGarmin Approach S44 43 mm...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

GARETT Kids Vibe AI 4G

Na trhu jsou k dispozici dětské hodinky GARETT Kids Vibe AI 4G, tedy s mobilním připojením. Nechybí rodičovské funkce a samozřejmostí je v tomto případě přední kamera. Tentokrát jsou ve výbavě i vzdělávací aplikace.

HEUREKAGARETT Kids Vibe AI 4G na Heureka.czGARETT Kids Vibe AI 4GCena od 2 889 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Garmin Fenix 7X PRO

Garmin má ve své nabídce poměrně hodně modelů, nebo spíše různých variant. Nyní zde máme model Fenix 7X Pro ve verzi Sapphire, Solar, Carbon Gray DLC Titanium. Jedná se o dražší model, ale za danou cenu máte jedny z nejlepších hodinek, kde nechybí možnost pro placení.

HEUREKAGarmin Fenix 7X PRO 51 mm Sapphire, Solar, Carbon Gray DLC Titanium / Black 010-02778-11 na Heureka.czGarmin Fenix 7X PRO 51 mm...Cena od 18 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

