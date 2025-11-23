To nej z uplynulého týdne #47 – Comet, Gemini 3, LOFIC

To nej z uplynulého týdne #47 – Comet, Gemini 3, LOFIC
2025-11-23T11:40:24+01:00
• 23. 11. 2025#Mobilní operátoři #Příslušenství

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.

Google představil nový model pro předpověď počasí

Pokud jde o předpovědi počasí, tak k tomu je zapotřebí poměrně hodně výpočetního výkonu, což ve výsledku zpomaluje generování předpovědí a také prodražuje výsledná data. Google nyní představil WeatherNext 2, nový modle pro předpovědi. [pokračování článku]

Zdroj: Google

Zdroj: Google

Google představil Gemini 3 – méně lichotek, stručnější a chytřejší

Souboj AI pokračuje a po uvedení ChatGPT 5.1 zde máme odpověď od Googlu v podobě Gemini 3. Zde jde společnost více do hloubky a interaktivity, kromě jiného. [pokračování článku]

Zdroj: Google

Zdroj: Google

Měsíční report: prodeje elektromobilů v Česku – říjen 2025

Vítejte u druhého dílu nového seriálu, jenž se věnuje prodejům elektromobilů v České republice a vzniká ve spolupráci s projektem vozidlaonline.cz. [pokračování článku]

Zdroj: Gemini

Zdroj: Gemini

ChatGPT stále vede, ale Google Gemini rychle dohání, ukazují data o návštěvnosti

Téměř tři roky po svém uvedení zůstává ChatGPT lídrem trhu generativní umělé inteligence, ale konkurence výrazně posiluje. Zejména Google Gemini v posledních měsících zaznamenává prudký růst, jak ukazují čerstvá data společnosti Similarweb, sdílená na sociální síti X. [pokračování článku]

Zdroj: 9to5mac

Zdroj: 9to5mac

Apple chystá změnu ve vydávání iPhonů: od příštího roku přinese dvoufázový cyklus a nové modely

Apple plánuje jednu z největších změn v celé jeho historii. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg firma připravuje nové typy zařízení, změnu harmonogramu uvedení na trh a také rozšíření celkového portfolia, aby lépe reagovala na tlak konkurence a vyrovnala se s výzvami v oblasti umělé inteligence. [pokračování článku]

Zdroj: Apple

Zdroj: Apple

Luxusní telefon Vertu Agent Q představen

Vertu zas a znovu ukazuje, jak může vypadat luxus na trhu s mobilními telefony. V Londýně, přímo v ikonickém obchodním domě Harrods, totiž značka oficiálně představila svůj nejnovější smartphone Agent Q s nekompromisním hardwarem i velkým důrazem na AI funkce. Rolls-Royce mezi smartphony má však i odpovídající cenu. [pokračování článku]

Zdroj: GSMArena

Zdroj: GSMArena

O2 a Ministerstvo obrany budou spolupracovat na rozvoji privátních mobilních sítí

V dnešní době se nemalé prostředky investují do obrany a nejrůznějších technologií s cílem zvýšit bezpečnost, obranyschopnost a podobně. S tím jsou spojeny i moderní technologie, kde hraje velkou roli i samotná možnost komunikace. K tomu je ale zapotřebí zajistit potřebné možnosti. Právě privátní mobilní sítě toto mohou nabídnout. V této oblasti došlo k posunu, jelikož O2 a Ministerstvo obrany podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti mobilních privátních sítí. [pokračování článku]

O2 a AČR - Memorandum o spolupráci

O2 a AČR – Memorandum o spolupráci

Podcast: Otestovali jsme OnePlus 15

Firmu OnePlus si pamatuji jako takového jednorožce své doby, kdy přicházela zpočátku s jedním mobilem za rok a pokaždé se snažila naslouchat komunitě. I její marketingový slogan byl velmi chytlavý („Zabiják top modelů“). Od té doby uplynulo celé moře času a dnes se jedná o subznačku Oppo, takže podobnosti mezi mobily jsou patrné. Minulý rok byl uveden model OnePlus 13 a marně byste hledali OnePlus 14. Firma přeskočila jedno číslo a máme zde rovnou OnePlus 15. Jaká je tato novinka? Na to se dnes zaměříme. [pokračování článku]

Tolik šťávy... Zdroj: Dotekomanie.cz

Tolik šťávy… Zdroj: Dotekomanie.cz

Perplexity přináší prohlížeč Comet na Android

Nakonec jsme nemuseli dlouho čekat a nový AI webový prohlížeč Comet od Perplexity je nyní k dispozici ke stažení. V základu se jedná o běžný prohlížeč, ale je navíc doplněn o AI funkce. Sice je v základu v angličtině, ale lze pracovat s AI i v češtině. [pokračování článku]

Zdroj: Perplexity

Zdroj: Perplexity

Telegram novinky: Živé streamy a Liquid Glass

Platforma Telegram nelení a opět představuje další novinky, ostatně není měsíce, kdy by nedošlo k nějakému vylepšení. Tentokrát se zaměřuje i na živé vysílání. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Německý soud nařídil Googlu zaplatit 572 milionů eur za porušení antimonopolních pravidel

Google čelí v Německu tvrdému verdiktu v jednom z nejvýznamnějších antimonopolních sporů posledních let. Soud rozhodl, že americký technologický gigant musí zaplatit pokutu ve výši 572 milionů eur kvůli zneužívání dominantního postavení v oblasti cenového srovnávání. [pokračování článku]

Zdroj: Grok

Zdroj: Grok

Zápolení v oblasti obrazových senzorů se rozjíždí naplno: LOFIC senzory by měly být rozšířeny od příštího roku

LOFIC senzory, tedy senzory s bočním integračním kondenzátorem (Lateral Overflow Integration Capacitor), začnou být v mobilních telefonech široce nasazovány od roku 2026. Technologie, která umožňuje efektivní zachycení přebytečného náboje z fotodiod, výrazně zlepšuje dynamický rozsah, umožňuje single-expozici HDR a delší expoziční časy bez přepalů, čímž posouvá možnosti mobilní fotografie a videa na novou úroveň. [pokračování článku]

Samsung Galaxy S22+; zdroj: Dotekománie.cz

Samsung Galaxy S22+; zdroj: Dotekománie.cz

WhatsApp konečně nabídne podporu více účtů na jednom zařízení s iOS

WhatsApp přináší dlouho očekávanou novinku, která usnadní život mnoha uživatelům. Podporu více účtů na jednom zařízení s iOS. Meta tuto funkci začala testovat ve verzi aplikace dostupné přes TestFlight, a její dostupnost v běžné verzi už pravděpodobně není daleko. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekománie

Zdroj: Dotekománie

Byla to jen otázka času, Google Vyhledávání v režimu AI dostane reklamy

V říjnu jsme se dočkali i my v České republice nového režimu AI v rámci Google vyhledávání. V podstatě se jedná o Gemini postavené na obsahu z internetu, přičemž s představením Gemini 3 došlo na rozšíření možností. Funkce se chová skoro jako běžný chatbot pro každého, ale jedna věc chyběla. [pokračování článku]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #46 – Lide.cz, OnePlus 15, Pixel Drop a další

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme OnePlus 15 🫡 Král je mrtev, nechť žije král ☝️

💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat