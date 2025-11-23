To nej z uplynulého týdne #47 – Comet, Gemini 3, LOFIC

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Google představil nový model pro předpověď počasí
Pokud jde o předpovědi počasí, tak k tomu je zapotřebí poměrně hodně výpočetního výkonu, což ve výsledku zpomaluje generování předpovědí a také prodražuje výsledná data. Google nyní představil WeatherNext 2, nový modle pro předpovědi. [pokračování článku]
Google představil Gemini 3 – méně lichotek, stručnější a chytřejší
Souboj AI pokračuje a po uvedení ChatGPT 5.1 zde máme odpověď od Googlu v podobě Gemini 3. Zde jde společnost více do hloubky a interaktivity, kromě jiného. [pokračování článku]
Měsíční report: prodeje elektromobilů v Česku – říjen 2025
Vítejte u druhého dílu nového seriálu, jenž se věnuje prodejům elektromobilů v České republice a vzniká ve spolupráci s projektem vozidlaonline.cz. [pokračování článku]
ChatGPT stále vede, ale Google Gemini rychle dohání, ukazují data o návštěvnosti
Téměř tři roky po svém uvedení zůstává ChatGPT lídrem trhu generativní umělé inteligence, ale konkurence výrazně posiluje. Zejména Google Gemini v posledních měsících zaznamenává prudký růst, jak ukazují čerstvá data společnosti Similarweb, sdílená na sociální síti X. [pokračování článku]
Apple chystá změnu ve vydávání iPhonů: od příštího roku přinese dvoufázový cyklus a nové modely
Apple plánuje jednu z největších změn v celé jeho historii. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg firma připravuje nové typy zařízení, změnu harmonogramu uvedení na trh a také rozšíření celkového portfolia, aby lépe reagovala na tlak konkurence a vyrovnala se s výzvami v oblasti umělé inteligence. [pokračování článku]
Luxusní telefon Vertu Agent Q představen
Vertu zas a znovu ukazuje, jak může vypadat luxus na trhu s mobilními telefony. V Londýně, přímo v ikonickém obchodním domě Harrods, totiž značka oficiálně představila svůj nejnovější smartphone Agent Q s nekompromisním hardwarem i velkým důrazem na AI funkce. Rolls-Royce mezi smartphony má však i odpovídající cenu. [pokračování článku]
O2 a Ministerstvo obrany budou spolupracovat na rozvoji privátních mobilních sítí
V dnešní době se nemalé prostředky investují do obrany a nejrůznějších technologií s cílem zvýšit bezpečnost, obranyschopnost a podobně. S tím jsou spojeny i moderní technologie, kde hraje velkou roli i samotná možnost komunikace. K tomu je ale zapotřebí zajistit potřebné možnosti. Právě privátní mobilní sítě toto mohou nabídnout. V této oblasti došlo k posunu, jelikož O2 a Ministerstvo obrany podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti mobilních privátních sítí. [pokračování článku]
Podcast: Otestovali jsme OnePlus 15
Firmu OnePlus si pamatuji jako takového jednorožce své doby, kdy přicházela zpočátku s jedním mobilem za rok a pokaždé se snažila naslouchat komunitě. I její marketingový slogan byl velmi chytlavý („Zabiják top modelů“). Od té doby uplynulo celé moře času a dnes se jedná o subznačku Oppo, takže podobnosti mezi mobily jsou patrné. Minulý rok byl uveden model OnePlus 13 a marně byste hledali OnePlus 14. Firma přeskočila jedno číslo a máme zde rovnou OnePlus 15. Jaká je tato novinka? Na to se dnes zaměříme. [pokračování článku]
Perplexity přináší prohlížeč Comet na Android
Nakonec jsme nemuseli dlouho čekat a nový AI webový prohlížeč Comet od Perplexity je nyní k dispozici ke stažení. V základu se jedná o běžný prohlížeč, ale je navíc doplněn o AI funkce. Sice je v základu v angličtině, ale lze pracovat s AI i v češtině. [pokračování článku]
Telegram novinky: Živé streamy a Liquid Glass
Platforma Telegram nelení a opět představuje další novinky, ostatně není měsíce, kdy by nedošlo k nějakému vylepšení. Tentokrát se zaměřuje i na živé vysílání. [pokračování článku]
Německý soud nařídil Googlu zaplatit 572 milionů eur za porušení antimonopolních pravidel
Google čelí v Německu tvrdému verdiktu v jednom z nejvýznamnějších antimonopolních sporů posledních let. Soud rozhodl, že americký technologický gigant musí zaplatit pokutu ve výši 572 milionů eur kvůli zneužívání dominantního postavení v oblasti cenového srovnávání. [pokračování článku]
Zápolení v oblasti obrazových senzorů se rozjíždí naplno: LOFIC senzory by měly být rozšířeny od příštího roku
LOFIC senzory, tedy senzory s bočním integračním kondenzátorem (Lateral Overflow Integration Capacitor), začnou být v mobilních telefonech široce nasazovány od roku 2026. Technologie, která umožňuje efektivní zachycení přebytečného náboje z fotodiod, výrazně zlepšuje dynamický rozsah, umožňuje single-expozici HDR a delší expoziční časy bez přepalů, čímž posouvá možnosti mobilní fotografie a videa na novou úroveň. [pokračování článku]
WhatsApp konečně nabídne podporu více účtů na jednom zařízení s iOS
WhatsApp přináší dlouho očekávanou novinku, která usnadní život mnoha uživatelům. Podporu více účtů na jednom zařízení s iOS. Meta tuto funkci začala testovat ve verzi aplikace dostupné přes TestFlight, a její dostupnost v běžné verzi už pravděpodobně není daleko. [pokračování článku]
Byla to jen otázka času, Google Vyhledávání v režimu AI dostane reklamy
V říjnu jsme se dočkali i my v České republice nového režimu AI v rámci Google vyhledávání. V podstatě se jedná o Gemini postavené na obsahu z internetu, přičemž s představením Gemini 3 došlo na rozšíření možností. Funkce se chová skoro jako běžný chatbot pro každého, ale jedna věc chyběla. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #46 – Lide.cz, OnePlus 15, Pixel Drop a další
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Recenze BYD Seal – jak nás zaujal ten čínský elektromobil?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře