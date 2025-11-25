Série Huawei Mate 80 představena, čítá čtyři modely

Zdroj: Huawei
Dnes společnost Huawei již představila Mate X7, tedy ohebný mobil, ale není to jediná novinka ze série Mate. Rovnou zde máme čtyři kousky. Konkrétně jde o modely Huawei Mate 80, Huawei Mate 80 Pro, Huawei Mate 80 Pro Max a Huawei Mate 80 RS.
Top modely Huawei Mate 80 série
Vydat rovnou čtyři modely je poměrně odvážný počin na Huawei, zejména k oslabené pozici na současném trhu s mobilními telefony. Když se navíc podíváte na specifikace, některé mají podobné specifikace, ale dá se říci, že zde máme základní Huawei Mate 80 a Huawei Mate 80 Pro, které například sdílí velikost displeje, ale samozřejmě Huawei Mate 80 Pro nabízí lepší fotografickou výbavu než základní model.
Současně mají tyto dva i stejnou kapacitu baterie, jen tedy základní model má 66W nabíjení, ostatní pak 100W. Podobně jsou na tom i s bezdrátovým nabíjením. Huawei Mate 80 Pro Max a Huawei Mate 80 RS spadají do té vyšší kategorie a mají například 6,9palcové displeje a 6000mAh baterie.
První tři modely mají stejný design, s výrazným kruhem na zádech, zatímco Huawei Mate 80 RS vypadá trochu prémiově, hlavně díky tvaru foto modulu, ale ten je typický pro tuto nejvyšší variantu. Navíc i tohoto jde najít ty nejlepší specifikace. Po fotografické stránce všechny mobily míří hodně vysoko, i díky variabilní cloně.
Zatím ale nevíme, který model se dostane případně do Evropy, jestli tedy vůbec. Ceny jsou následující:
- Huawei Mate 80 – od cca 13 800 Kč (bez DPH a poplatků)
- Huawei Mate 80 Pro – od cca 17 600 Kč (bez DPH a poplatků)
- Huawei Mate 80 Pro Max – od cca 23 500 Kč (bez DPH a poplatků)
- Huawei Mate 80 RS – od cca 35 300 Kč (bez DPH a poplatků)
Specifikace
|HUAWEI Mate 80
|HUAWEI Mate 80 Pro
|HUAWEI Mate 80 Pro Max
|HUAWEI Mate 80 RS
|displej (velikost)
|6.75 palců
|6.9 palců
|displej (rozlišení)
|2832 × 1280 (FHD+)
|2848 × 1320 (FHD+)
|displej (typ, sklo)
|OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 2. gen Kunlun sklo
|Dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 2. gen Kunlun sklo
|Dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 3. gen Kunlun sklo
|procesor
|Kirin 9020
|Kirin 9030 Pro (16 GB RAM verze) / Kirin 9030 (12 GB RAM verze)
|Kirin 9030 Pro
|RAM
|12 GB / 16 GB
|16 GB
|20 GB
|úložiště
|256 GB / 512 GB ROM
|256 GB / 512 GB / 1 TB ROM
|512 GB / 1 TB ROM
|Operační systém
|HarmonyOS 6.0
|Dual SIM
|nano SIM 1 + nano SIM 2, eSIM nepodporuje
|nano SIM 1 + nano SIM 2, eSIM podporuje
|Foťáky (hlavní zadní)
|50 Mpx Ultra světelný (F1.4-F4.0, OIS)
|50 Mpx Ultra vysoká dynamika (F1.4-F4.0, OIS)
|Foťáky (teleobjektiv)
|12 Mpx Periskop (F3.4, OIS, 5.5× optický zoom)
|48 Mpx Ultra-spot Macro Teleobjektiv (F2.1, OIS, 4× optický zoom)
|50 Mpx Ultra-spot Macro Teleobjektiv (F2.1, OIS, 4× a 6.2× optický zoom)
|Foťáky (přední)
|13 Mpx Ultra široký (F2.0, AF), 3D
|Nabíjení (kabelové)
|66 W SuperCharge (18 W reverzní)
|100 W SuperCharge (18 W reverzní)
|Nabíjení (bezdrátové)
|50 W (reverzní)
|80 W (reverzní)
|baterie
|5750 mAh
|6000 mAh
|Odolnost/IP
|IP68 (6 m) + IP69 (vysoká teplota/tlak)
|Konektivita (satelitní)
|Beidou satelitní zprávy
|Beidou satelitní zprávy
|TianTong/Beidou satelitní komunikace
|Konektivita (ostatní)
|WLAN be (2.4/5 GHz), BT 6.0, StarLight E2.0, USB 3.1 Gen 1, NFC
|rozměry a hmotnost
|161,85 x 76 x 7,95 mm, 217 gramů
|161,85 x 76 x 7,95 mm, 219 gramů
|164,4 x 79 x 8,25 mm, 239 gramů (Pro Max) / 249 gramů (RS)
Zdroj: fonearena.com
