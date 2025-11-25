Série Huawei Mate 80 představena, čítá čtyři modely

Série Huawei Mate 80 představena, čítá čtyři modely
2025-11-25T18:00:36+01:00
• 25. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Huawei

Dnes společnost Huawei již představila Mate X7, tedy ohebný mobil, ale není to jediná novinka ze série Mate. Rovnou zde máme čtyři kousky. Konkrétně jde o modely Huawei Mate 80, Huawei Mate 80 Pro, Huawei Mate 80 Pro Max a Huawei Mate 80 RS.

Top modely Huawei Mate 80 série

Vydat rovnou čtyři modely je poměrně odvážný počin na Huawei, zejména k oslabené pozici na současném trhu s mobilními telefony. Když se navíc podíváte na specifikace, některé mají podobné specifikace, ale dá se říci, že zde máme základní Huawei Mate 80 a Huawei Mate 80 Pro, které například sdílí velikost displeje, ale samozřejmě Huawei Mate 80 Pro nabízí lepší fotografickou výbavu než základní model.

hm 80 800x500x

Huawei Mate 80; Zdroj: Huawei

Současně mají tyto dva i stejnou kapacitu baterie, jen tedy základní model má 66W nabíjení, ostatní pak 100W. Podobně jsou na tom i s bezdrátovým nabíjením. Huawei Mate 80 Pro Max a Huawei Mate 80 RS spadají do té vyšší kategorie a mají například 6,9palcové displeje a 6000mAh baterie.

hm 80 pro 800x496x hm 80 pro max 800x505x

Huawei Mate 80 Pro a Huawei Mate 80 Pro Max; Zdroj: Huawei

První tři modely mají stejný design, s výrazným kruhem na zádech, zatímco Huawei Mate 80 RS vypadá trochu prémiově, hlavně díky tvaru foto modulu, ale ten je typický pro tuto nejvyšší variantu. Navíc i tohoto jde najít ty nejlepší specifikace. Po fotografické stránce všechny mobily míří hodně vysoko, i díky variabilní cloně.

hm 80 rs 800x484x

Huawei Mate 80 RS; Zdroj: Huawei

Zatím ale nevíme, který model se dostane případně do Evropy, jestli tedy vůbec. Ceny jsou následující:

  • Huawei Mate 80 – od cca 13 800 Kč (bez DPH a poplatků)
  • Huawei Mate 80 Pro – od cca 17 600 Kč (bez DPH a poplatků)
  • Huawei Mate 80 Pro Max – od cca  23 500 Kč (bez DPH a poplatků)
  • Huawei Mate 80 RS – od cca 35 300 Kč (bez DPH a poplatků)

Specifikace

HUAWEI Mate 80HUAWEI Mate 80 ProHUAWEI Mate 80 Pro MaxHUAWEI Mate 80 RS
displej (velikost)6.75 palců6.9 palců
displej (rozlišení)2832 × 1280 (FHD+)2848 × 1320 (FHD+)
displej (typ, sklo)OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 2. gen Kunlun skloDvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 2. gen Kunlun skloDvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 3. gen Kunlun sklo
procesorKirin 9020Kirin 9030 Pro (16 GB RAM verze) / Kirin 9030 (12 GB RAM verze)Kirin 9030 Pro
RAM12 GB / 16 GB16 GB20 GB
úložiště256 GB / 512 GB ROM256 GB / 512 GB / 1 TB ROM512 GB / 1 TB ROM
Operační systémHarmonyOS 6.0
Dual SIMnano SIM 1 + nano SIM 2, eSIM nepodporujenano SIM 1 + nano SIM 2, eSIM podporuje
Foťáky (hlavní zadní)50 Mpx Ultra světelný (F1.4-F4.0, OIS)50 Mpx Ultra vysoká dynamika (F1.4-F4.0, OIS)
Foťáky (teleobjektiv)12 Mpx Periskop (F3.4, OIS, 5.5× optický zoom)48 Mpx Ultra-spot Macro Teleobjektiv (F2.1, OIS, 4× optický zoom)50 Mpx Ultra-spot Macro Teleobjektiv (F2.1, OIS, 4× a 6.2× optický zoom)
Foťáky (přední)13 Mpx Ultra široký (F2.0, AF), 3D
Nabíjení (kabelové)66 W SuperCharge (18 W reverzní)100 W SuperCharge (18 W reverzní)
Nabíjení (bezdrátové)50 W (reverzní)80 W (reverzní)
baterie5750 mAh6000 mAh
Odolnost/IPIP68 (6 m) + IP69 (vysoká teplota/tlak)
Konektivita (satelitní)Beidou satelitní zprávyBeidou satelitní zprávyTianTong/Beidou satelitní komunikace
Konektivita (ostatní)WLAN be (2.4/5 GHz), BT 6.0, StarLight E2.0, USB 3.1 Gen 1, NFC
rozměry a hmotnost161,85 x 76 x 7,95 mm, 217 gramů161,85 x 76 x 7,95 mm, 219 gramů164,4 x 79 x 8,25 mm, 239 gramů (Pro Max) / 249 gramů (RS)

Zdroj: fonearena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme OnePlus 15 🫡 Král je mrtev, nechť žije král ☝️

💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
Satechi
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat