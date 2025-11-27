Iluze dokonalá: Honor 500 vypadá jako vysněný iPhone Air. Jaký je v praxi?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Honor teprve tento týden oficiálně představil novou řadu Honor 500 v Číně. Rovnou na úvod však musíme zmínit, že ta bohužel nedorazí oficiálně do České republiky. Přesto jsme se při cestě v Číně zašli podívat do oficiálního obchodu Honor Alpha na tyto dvě novinky – Honor 500 a Honor 500 Pro. Ty zaujmou především masivní baterií o kapacitě 8000 mAh a zajímavým designem.
Honor 500 a 500 Pro: Nové telefony s obřími bateriemi a dobrými specifikacemi
První dojmy
Hned na první pohled zaujme nový Honor 500 zadním modulem fotoaparátu. Zde to vypadá, jakoby se výrobce mírně inspiroval u určité konkurence, a design posunul o trochu dále. Do plata se zde povedlo integrovat dva fotoaparáty, v případě modelu Honor 500 Pro pak dokonce tři včetně teleobjektivu s trojnásobným přiblížením. Designově to za mě vypadá pěkně a je to zase trochu něco nového ve srovnání se současnými modely.
Honor 500 a Honor 500 Pro; Zdroj: Dotekomanie.cz
Líbí se mi také hravější barevné varianty. Kromě klasické černé a stříbrné jsme viděli také světle modrou a růžovou. Telefony pak nejsou ani nijak tlusté, tloušťka se zastavila mírně pod osmi milimetry. Boky jsou hranaté a rám hliníkový, takže telefony působí opravdu bytelně a kvalitně.
Rámečky kolem displeje jsou na svoji kategorii také tenké. Displej dále zaujme úhlopříčkou 6,55 palce, takže se rozhodně nejedná o malé smartphony. Odolnost zde zajišťuje certifikace IP68/IP69K.
Hnací motor je pak kromě fotoaparátů další odlišnost mezi základním Honorem 500 a 500 Pro. Zatímco vyšší model se spoléhá na Snapdragon 8 Elite, dostupnější verze nabízí Snapdragon 8s Gen 4.
Hlavní devízou obou modelů je však baterie. Ta se totiž v případě čínské verze u obou modelů zastavila na hranici 8000 mAh. To je opravdu úctyhodné, jelikož na těle zařízení to vůbec není poznat. Na druhou stranu, i pokud by se telefon dostal do Česka, měl by pravděpodobně kvůli evropským nařízením baterii menší. Nabíjení probíhá výkonem 80 W a potěší přítomnost bezdrátového nabíjení v případě Pro verze.
Honor 500
V Česku si musíme počkat na Honor 600, jelikož liché číslovky tento výrobce na náš trh nevozí. To ale vlastně tolik nevadí, stále u nás v nabídce zůstává Honor 400 Pro (recenze) z letošního května, a další nástupce Honor 600 dorazí pravděpodobně už další květen. Tato řada má totiž půlroční cyklus vydávání.
Specifikace
|HONOR 500
|HONOR 500 Pro
|displej:
|6,7 palců, 2736×1264 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 6000 nitů
|procesor:
|Snapdragon 8s Gen 4
|Snapdragon 8 Elite
|RAM:
|12/16 GB LPDDR5 RAM
|úložiště:
|256/512 GB nebo 1TB
|Operační systém:
|Android 16 + MagicOS 10.0
|Dual SIM:
|Dual SIM (nano + nano)
|Foťáky:
|Zadní:
Přední:
|Zadní:
Přední:
|Zabezpečení/Čtečka otisků:
|čtečka otisků prstů v displeji (optická)
|čtečka otisků prstů v displeji (sonická)
|Audio:
|USB Type-C Audio, stereo
|Odolnost/IP:
|IP68, IP69, IP69K
|Konektivita a Porty:
|5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be, Bluetooth 6.0, Kompletní sada GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS), USB Type-C, NFC
|rozměry a hmotnost:
|155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 198 gramů
|155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 201 gramů
|baterie a nabíjení:
|8000 mAh + 80W USB C
|8000 mAh + 80 W USB C, 50W bezdrátově
