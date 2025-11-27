Iluze dokonalá: Honor 500 vypadá jako vysněný iPhone Air. Jaký je v praxi?

Iluze dokonalá: Honor 500 vypadá jako vysněný iPhone Air. Jaký je v praxi?
2025-11-27T07:00:05+01:00
• 27. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Honor teprve tento týden oficiálně představil novou řadu Honor 500 v Číně. Rovnou na úvod však musíme zmínit, že ta bohužel nedorazí oficiálně do České republiky. Přesto jsme se při cestě v Číně zašli podívat do oficiálního obchodu Honor Alpha na tyto dvě novinky – Honor 500 a Honor 500 Pro. Ty zaujmou především masivní baterií o kapacitě 8000 mAh a zajímavým designem.

Honor 500 a 500 Pro: Nové telefony s obřími bateriemi a dobrými specifikacemi

První dojmy

Hned na první pohled zaujme nový Honor 500 zadním modulem fotoaparátu. Zde to vypadá, jakoby se výrobce mírně inspiroval u určité konkurence, a design posunul o trochu dále. Do plata se zde povedlo integrovat dva fotoaparáty, v případě modelu Honor 500 Pro pak dokonce tři včetně teleobjektivu s trojnásobným přiblížením. Designově to za mě vypadá pěkně a je to zase trochu něco nového ve srovnání se současnými modely.

IMG 0307 5050x2840x IMG 0302 4803x2702x

Honor 500 a Honor 500 Pro; Zdroj: Dotekomanie.cz

Líbí se mi také hravější barevné varianty. Kromě klasické černé a stříbrné jsme viděli také světle modrou a růžovou. Telefony pak nejsou ani nijak tlusté, tloušťka se zastavila mírně pod osmi milimetry. Boky jsou hranaté a rám hliníkový, takže telefony působí opravdu bytelně a kvalitně.

IMG 0305 4643x2612x IMG 0298 4962x2791x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Rámečky kolem displeje jsou na svoji kategorii také tenké. Displej dále zaujme úhlopříčkou 6,55 palce, takže se rozhodně nejedná o malé smartphony. Odolnost zde zajišťuje certifikace IP68/IP69K.

Hnací motor je pak kromě fotoaparátů další odlišnost mezi základním Honorem 500 a 500 Pro. Zatímco vyšší model se spoléhá na Snapdragon 8 Elite, dostupnější verze nabízí Snapdragon 8s Gen 4.

IMG 0295 4031x2267x IMG 0296 4032x2268x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Hlavní devízou obou modelů je však baterie. Ta se totiž v případě čínské verze u obou modelů zastavila na hranici 8000 mAh. To je opravdu úctyhodné, jelikož na těle zařízení to vůbec není poznat. Na druhou stranu, i pokud by se telefon dostal do Česka, měl by pravděpodobně kvůli evropským nařízením baterii menší. Nabíjení probíhá výkonem 80 W a potěší přítomnost bezdrátového nabíjení v případě Pro verze.

Honor 500

V Česku si musíme počkat na Honor 600, jelikož liché číslovky tento výrobce na náš trh nevozí. To ale vlastně tolik nevadí, stále u nás v nabídce zůstává Honor 400 Pro (recenze) z letošního května, a další nástupce Honor 600 dorazí pravděpodobně už další květen. Tato řada má totiž půlroční cyklus vydávání.

IMG 0311 3038x1709x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Specifikace

HONOR 500HONOR 500 Pro
displej:6,7 palců, 2736×1264 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 6000 nitů
procesor:Snapdragon 8s Gen 4Snapdragon 8 Elite
RAM:12/16 GB LPDDR5 RAM
úložiště:256/512 GB nebo 1TB
Operační systém:Android 16 + MagicOS 10.0
Dual SIM:Dual SIM (nano + nano)
Foťáky:Zadní:

  • 200 MPx, (f/1.9, OIS)
  • 12 MPx, 112° + makro

Přední:

  • 50 MPx (f/2.0)
  • 3D kamera
Zadní:

  • 200 MPx, (f/1.9, OIS)
  • 12 MPx 112° + makro
  • 50 MPx, 3X zoom (OIS, f/2.4)

Přední:

  • 50 MPx
  • 3D kamera
Zabezpečení/Čtečka otisků:čtečka otisků prstů v displeji (optická)čtečka otisků prstů v displeji (sonická)
Audio:USB Type-C Audio, stereo
Odolnost/IP:IP68, IP69, IP69K
Konektivita a Porty:5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be, Bluetooth 6.0, Kompletní sada GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS), USB Type-C, NFC
rozměry a hmotnost:155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 198 gramů155,8 × 74,2 × 7,75 mm, 201 gramů
baterie a nabíjení:8000 mAh + 80W USB C8000 mAh + 80 W USB C, 50W bezdrátově

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme OnePlus 15 🫡 Král je mrtev, nechť žije král ☝️

💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Reklama

Satechi
Honor
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat