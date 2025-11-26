Poco F8 Pro a F8 Ultra: Nadupané novinky přichází, cena začíná na 12 799 Kč

Zdroj: Poco
Xiaomi má několik značek v případě mobilů a někdy jednoduše vydá jedno zařízení pod mnoha názvy pro různé trhy. Dnes zde máme dvě novinky Poco F8 Pro a Poco F8 Ultra, které ve své podstatě již byly uvedeny, jen pod jiným označením. Dnes zde ale máme verzi pro Česko, respektive pro Evropu.
„Díky sedmi letům soustředěného úsilí se POCO stalo klíčovým hráčem na trhu chytrých telefonů. Neustále posouváme hranice díky inovacím“, uvedl Kang Lou, Senior Product Marketing Manager a mluvčí POCO Global. „Řada POCO F8 je navržena tak, aby splnila očekávání náročnějšího a různorodějšího publika. POCO F8 Ultra stanovuje nový standard skutečného vlajkového modelu, zatímco POCO F8 Pro zůstává věrné naší filozofii, která spočívá v tom, že chceme nabídnout výkonný a komplexní vlajkový zážitek širšímu okruhu uživatelů. Vstupujeme do prémiového segmentu, ale naše značka zůstane věrná závazku dodávat produkty s vysokou kvalitou a hodnotou, které jsou dostupné každému.“
Poco F8 Pro a Poco F8 Ultra
Oba modely rozhodně patří do vyšší třídy, tedy minimálně Poco F8 Pro. Fotografická výbava je zde na zadní straně sestavena ze tří foťáků v konfiguraci 50+50+8 MPx, přičemž nejslabší je zde pro ultra širokoúhlé focení. Mobil může zaujmout větší kapacitou baterie a loňským procesorem Snapdragon 8 Elite.
Poco F8 Ultra nepřekvapí lepšími specifikacemi, název tomu odpovídá. Základem je zde Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy nejnovější od Qualcommu. Současně je zde větší kapacita baterie a také došlo na integraci bezdrátového nabíjení. Čím se ale odlišuje, je právě třetí reproduktor navíc na zadní straně. Jedná se o subwofer, což se jen tak nevidí v dnešní době. Zde je navíc spolupráce s firmou Bose.
„Ve společnosti Bose máme radost, že můžeme spolupracovat se značkou POCO a přinést prémiový zvuk nové generaci mobilních uživatelů,“ uvedl Nick Smith, prezident divize Audio Technology Business a Chief Strategy Officer společnosti Bose. „Spojením odborných znalostí firmy Bose v akustickém inženýrství s inovacemi značky POCO v oblasti designu a technologií dosahuje řada POCO F8 úrovně čistoty a hloubky, která nově definuje možnosti mobilního zvuku.“
Poco F8 Pro a Poco F8 Ultra kromě toho všeho mají rychlé displeje s vyšším rozlišením a navíc je zde certifikace IP68. Celkově se tedy jedná o dobře vybavené mobily, a tomu odpovídají i ceny.
Ceny
- Poco F8 Pro
- 12 GB + 256 GB – 15 499 Kč
- Do 26. prosince platí zaváděcí cena 12 799 Kč.
- 12 GB + 512 GB – 16 999 Kč
- Do 26. prosince platí zaváděcí cena 13 499 Kč
- Poco F8 Ultra
- 16 GB + 512 GB – 21 999 Kč.
- Do 26. prosince platí zaváděcí cena 18 299 Kč
Do přímého prodeje zamíří obě novinky 2. prosince.
Specifikace
|Kategorie
|POCO F8 Pro
|POCO F8 Ultra
|displej:
|6,59 palců, AMOLED, 120Hz, 2510 x 1156 pixelů, Corning Gorilla Glass 7i
|6,9 palců, AMOLED, 120Hz, 2608 x 1200 pixelů, POCO Shield Glass
|procesor:
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM:
|12 GB LPDDR5X
|12 GB / 16 GB LPDDR5X
|úložiště:
|256 GB / 512 GB (UFS 4.1)
|256 GB / 512 GB (UFS)
|Operační systém:
|Xiaomi HyperOS 3
|Dual SIM:
|Dual SIM (nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM)
|Foťáky (zadní):
|50 MPx (Light Fusion 800, f/1.88, OIS)
50 MPx teleobjektiv (f/2.2, 60mm ekv.)
8 MPx ultra širokoúhlý (f/2.2)
|50 MPx (Light Fusion 950, f/1.67, OIS)
50 MPx periskopický teleobjektiv (f/3.0, 115mm ekv., OIS),
50 MPx ultra širokoúhlý (f/2.4)
|Foťáky (přední):
|20 MP
|32 MP
|Zabezpečení/Čtečka otisků:
|Ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
|Audio:
|Symetrické stereo reproduktory (1115F), Sound by Bose, Dolby Atmos
|Trojité reproduktory (Dual 1115F + 1620 Subwoofer), Sound by Bose, Dolby Atmos
|Odolnost:
|IP68 (odolnost proti vodě a prachu)
|Konektivita:
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G SA/NSA
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G SA/NSA
|rozměry a hmotnost:
|157,49 x 75,25 x 8,0 mm, 199 gramů
|163,33 x 77,82 x 8,3 mm (Modrá) / 7,9 mm (Černá), 220 gramů (Modrá) / 218 gramů (Černá)
|baterie a nabíjení:
|6210 mAh + 100W USB C
|6500 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově
