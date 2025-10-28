Honor X6b Plus sice představen, ale není o co stát

Zdroj: Honor
Minulý rok společnost Honor představila model Honor X6b a dnes jsme se dočkali Honor X6b Plus, tedy byste očekávali vylepšený kousek, což do jisté míry je pravda, ale výbava není nějak dobrá, ani na dnešní dobu levných mobilů.
Málo změn
Někdy se vyznat v názvech mobilů, je dosti komplikované. Zde byste čekali od Plus verze, že dojde k navýšení specifikací. Vzhledem k tomu, že Honor X6b Plus vychází rok po uvedení základní verze, tak byste očekávali trochu více. Bohužel to není tento případ. Honor X6b Plus ve své podstatě dostal větší operační paměť, tedy 8 GB. I úložiště začíná rovnou na 256 GB.
To je bohužel vše, co Honor X6b Plus přináší. Firma dokonce nechala ve výbavě původní verzi operačního systému, tedy Android 14. Očekávali bychom minimálně aktuální Android 16, ale asi se nevyplatilo investovat trochu více. Honor X6b Plus tak působí jen jako doprodej skladových zásob.
Honor X6b Plus má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 2 500 Kč, což je sice nízká suma, ale za takovou částku lze získat o něco lépe vybavený kousek. Například se nabízí kousky od Motoroly, které mají i odolnost vůči vodě a prachu.
Specifikace Honor X6b Plus
- displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz, až 780 nitů
- procesor: Helio G85
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB
- Android 14 + MagicOS 8
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 5 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC
- rozměry: 163,59 x 75,33 x 8,39 mm; 192 gramů
- baterie: 5200 mAh + 35W
