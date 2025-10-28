Honor X6b Plus sice představen, ale není o co stát

Honor X6b Plus sice představen, ale není o co stát
2025-10-28T22:00:47+01:00
• 28. 10. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Minulý rok společnost Honor představila model Honor X6b a dnes jsme se dočkali Honor X6b Plus, tedy byste očekávali vylepšený kousek, což do jisté míry je pravda, ale výbava není nějak dobrá, ani na dnešní dobu levných mobilů.

Málo změn

Někdy se vyznat v názvech mobilů, je dosti komplikované. Zde byste čekali od Plus verze, že dojde k navýšení specifikací. Vzhledem k tomu, že Honor X6b Plus vychází rok po uvedení základní verze, tak byste očekávali trochu více. Bohužel to není tento případ. Honor X6b Plus ve své podstatě dostal větší operační paměť, tedy 8 GB. I úložiště začíná rovnou na 256 GB.

honor x6b green spec 0x0x honor x6b purple spec 0x0x honor x6b cyan spec 0x0x

Zdroj: Honor

To je bohužel vše, co Honor X6b Plus přináší. Firma dokonce nechala ve výbavě původní verzi operačního systému, tedy Android 14. Očekávali bychom minimálně aktuální Android 16, ale asi se nevyplatilo investovat trochu více. Honor X6b Plus tak působí jen jako doprodej skladových zásob.

Honor X6b Plus má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 2 500 Kč, což je sice nízká suma, ale za takovou částku lze získat o něco lépe vybavený kousek. Například se nabízí kousky od Motoroly, které mají i odolnost vůči vodě a prachu.

Specifikace Honor X6b Plus

  • displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz, až 780 nitů
  • procesor: Helio G85
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB
  • Android 14 + MagicOS 8
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC
  • rozměry: 163,59 x 75,33 x 8,39 mm; 192 gramů
  • baterie: 5200 mAh + 35W

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat