Apple ztrácí monopol na App Store ve Velké Británii – hrozí mu pokuta až 2 miliardy dolarů

Britský tribunál v historickém rozhodnutí potvrdil, že Apple po několik let zneužíval svého dominantního postavení na trhu s aplikacemi. Tato kauza může společnost přijít až na dvě miliardy dolarů.
Apple prohrává soudní spor, který může změnit pravidla hry
Londýnský Competition Appeal Tribunal (CAT) rozhodl, že Apple od října 2015 do konce roku 2020 zneužíval svou tržní sílu tím, že vývojářům aplikací účtoval nepřiměřeně vysoké poplatky. Zároveň bránil konkurenci v přístupu na trh distribuce aplikací pro zařízení iPhone a iPad. Spor byl veden jménem milionů britských uživatelů iOS a iPadOS a může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro Apple, ale i pro celý mobilní ekosystém.
Hrozí Applu skutečně pokuta 2 miliardy dolarů?
Podle žaloby byli vývojáři aplikací nuceni platit Applu provize ve výši až 30 %, zatímco přiměřená výše měla činit pouze 17,5 %. Rozdíl byl částečně přenášen i na koncové uživatele – podle soudu zhruba 50 % přemrštěných nákladů zaplatili spotřebitelé.
Celková výše požadovaných škod byla stanovena na přibližně 1,5 miliardy liber, což odpovídá téměř 2 miliardám amerických dolarů. Přesná výše odškodného bude určena na samostatném slyšení, které se uskuteční následující měsíc.
Apple se již nechal slyšet, že se proti rozhodnutí odvolá. V oficiálním prohlášení uvedl, že verdikt „nereflektuje realitu prosperující a konkurenční ekonomiky s aplikacemi.“
Co to znamená pro vývojáře i uživatele?
Rozhodnutí CAT může spustit lavinu dalších žalob a otevřít dveře konkurenčním platformám, které by mohly nabídnout alternativy k současnému App Store. Zároveň to zvyšuje tlak na Apple, aby přehodnotil svou cenovou politiku a umožnil více svobody vývojářům při distribuci jejich produktů.
Pro uživatele to může znamenat levnější aplikace a širší výběr díky snížení vstupních bariér pro nové vývojáře. V dlouhodobém horizontu by se tak mohl změnit celý model fungování mobilního softwarového trhu.
Očekává se, že Apple se pokusí rozhodnutí zvrátit u vyšší soudní instance. Zároveň bude velmi důležité sledovat, jak se k verdiktu postaví další regulační orgány v EU a USA, kde Apple čelí podobným antimonopolním vyšetřováním.
