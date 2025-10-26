To nej z uplynulého týdne #43 – O2, T-Mobile, Pura 80 Ultra a další novinky

Zdroj: Huawei
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
O2 představuje nová sluchátka a O2 tag 2v1 pro Android i iOS
Někteří mobilní operátoři se snaží nabídnout vlastní mobilní telefony, ale O2 se vydalo jinou cestou. Postupně rozšiřuje své portfolio příslušenství pro mobily. Dnes jsme se dočkali dvou novinek, které navazují na předchozí zařízení. Konkrétně jde o sluchátka O2 pods+ 2025 a O2 tag 2v1. [pokračování článku]
Realme GT8 a GT8 Pro oficiálně, top modely s bonusem navíc
Po nějaké době spekulací a postupného představování jsme se dočkali nejnovějších top modelů od společnosti Realme. Některé specifikace mohou zastínit jiné top modely od známějších značek. Novinky Realme GT8 a Realme GT8 Pro i tak jsou v některých ohledech o něco zajímavější. [pokračování článku]
OpenAI představilo ChatGPT Atlas – vlastní AI prohlížeč s integrovanou umělou inteligencí
OpenAI oficiálně oznámilo svůj první webový prohlížeč s integrovanou umělou inteligencí. Novinka se jmenuje ChatGPT Atlas a jako první je dostupná uživatelům na počítačích Mac. Podle společnosti se verze pro Windows, iOS a Android připravují a budou uvedeny později. [pokračování článku]
Google Mapy v Android Auto konečně začínají zobrazovat nahlášení dopravních komplikacích
Google Mapy jsou klíčovou aplikací pro Android Auto, ale jsou zde i alternativy, například Waze a další. I tak Google Mapy nemají všechny funkce dostupné na palubní desce oproti aplikace pro mobily. To se ale začne trochu měnit. [pokračování článku]
T-Mobile představuje vánoční nabídku, první část
Ještě neskončil říjen a máme zde prvního mobilního operátora s vánoční nabídkou. Respektive T-Mobile představuje první fázi a zajisté se dočkáme ještě dalších novinek a bonusů. [pokračování článku]
Redmi K90 a K90 Pro Max oficiálně – nejen obří baterie, ale také 3 reproduktory
Nějakou dobu jsme zachytávali nejrůznější informace o nadcházející generaci mobilů série Redmi K. Sice tato subznačka má primárně nabízet mobily střední a nižší třídy, tak zde máme pořádně vybavený model Redmi K90 Pro Max. Redmi K90 naopak zapadne do vyšší střední třídy. [pokračování článku]
Podcast: Otestovali jsme iPhone Air a 17, jaké mají chyby?
Jaké jsou nové sedmnáctky v praxi? A co model Air? Pojďme si říct naše zkušenosti s novými telefony od Applu. [pokračování článku]
Nový procesor Snapdragon 6s Gen 4 představen, vylepšení je znát
Qualcomm relativně nedávno uvedl procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro top modely a nejvýkonnější smartphony, ale nebyla to jediná novinka. Ještě zde máme i nové procesory pro počítače. Dnes zde máme další novinky v podobě Snapdragon 6s Gen 4. To ale není přímý nástupce Snapdragon 6 Gen 4. [pokračování článku]
Huawei přináší Pura 80 Ultra a Pro, cena začíná na 29 999 Kč
V červnu tohoto roku jsme se dočkali představení nových mobilů série Huawei Pura. Celkem se jedná o čtyři kousky, ale vzhledem k tomu, jaké jsme měli informace z českého Huawei, ani jsme nepočítali, že by mobily přišly na český trh. To se nyní mění a máme zde dva kousky. [pokračování článku]
Apple chystá dotykový MacBook. Inovace, nebo jen další způsob, jak z nás vytáhnout peníze?
Dotykové obrazovky na noteboocích Apple dlouho odmítal. Teď se ale situace mění – a zdaleka ne kvůli lepšímu uživatelskému zážitku. Spíše naopak. Podle nejnovějších informací Apple připravuje nové MacBooky s dotykovou obrazovkou, a hlavní motivací má být vyšší zisk, nikoli pohodlí uživatelů. [pokračování článku]
Recenze Philips Hue venkovní LED pásek a chytrých žárovek
Na Dotekománii kromě telefonů jednou za čas rádi otestujeme také nějaké to chytré příslušenství do domácnosti. Dnes se podíváme na dva svítivé produkty Philips Hue. Prvním jsou klasické žárovky spolu s bránou a druhým je pak světelný pásek do venkovního prostředí. Jak se posunula aplikace k těmto světlům? [pokračování článku]
T-Mobile ARENA v Brně má mít revoluční pokrytí a až neuvěřitelné rychlosti přenosu dat
