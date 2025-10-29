Motorola Edge 60 Neo míří do Česka s cenou 9 999 Kč aktualizováno

Motorola Edge 60 Neo míří do Česka s cenou 9 999 Kč [aktualizováno]
2025-10-29T15:30:02+01:00
• 29. 10. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Motorola

Aktualizováno 29. 10.

Model Motorola Edge 60 Neo byl představen v září, ale až nyní tento kousek míří na český trh. Motorola nás informovala, že bude k dispozici verze s 12 GB RAM a 256GB úložištěm od 5. listopadu za cenu 10 999 Kč. Současně je zde zaváděcí akce, v rámci které jde Motorola Edge 60 Neo pořídit za 9 999 Kč.

Původní článek 5. 9.

Po roce zde máme nástupce loňského modelu Edge 50 Neo. Novinka Motorola Edge 60 Neo nabízí upravený design a také specifikace.

Recenze Motorola Edge 50 Neo

Slušná výbava?

Při srovnání specifikací Motorola Edge 60 Neo a loňského Motorola Edge 50 Neo nevidíme moc rozdílů, tedy v základu. Nabízí se podobná sestava, a to i v případě foťáků. Minimálně je dobře, že se nedělaly zásahy do typů foťáků, jelikož i letošní model má dedikovaný teleobjektiv. Hodnoty jsou u všech ale identické, tedy 50+13+10 MPx, přičemž hlavní a telefoťák mají optickou stabilizaci obrazu.

 

Zdroj: Motorola

Zdroj: Motorola

Kde došlo na trochu výraznější vylepšení, je procesor. Motorola zde použila novější model Dimensity 7400 z tohoto roku. Motorola Edge 60 Neo opět prošla certifikacemi, přičemž IP68 je samozřejmostí. Letos má navíc i IP69, takže odolá i vodě o vyšší tlaku a teplotě. Rozměrově je novinka trochu rozdílná, ale jedná se o setiny milimetru. Hmotnost poskočila o pár gramů.

Motorola hodně láká na svou variantu Moto AI, ale naštěstí nepřidala dedikované tlačítko pro tuto funkci. Jedná se tak o softwarový doplněk. Není ale jediná. Nabízí se i další AI služby:

Kromě exkluzivních funkcí Motorola mají uživatelé také přístup k dalším AI agentům, jako jsou Google Gemini, Microsoft Copilot a Perplexity, které jsou integrovány do celého zařízení.

Mobilu nechybí stereo reproduktory a bezdrátové nabíjení. Displej dosahuje vyššího jasu a celkově to vypadá na povedený model střední třídy. Na český trh zamíří novinka v říjnu, ale Motorola zatím neuvedla ceny. Na ty si budeme muset počkat.

Specifikace Motorola Edge 60 Neo

  • displej: 6,36 palců, 120 Hz, 120 Hz, až 3000 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 7400
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256/512 GB
  • Android 15
  •  Foťáky
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 13 MPx, ultra širokoúhlý
      • 10 MPx, 3x zoom, OIS
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP68, IP69, MIL-STD 810H
  • stereo
  • 5G, Bluetooth, WiFi, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, NFC
  • rozměry: 154,11 x 71,24 x 8,09 mm; 174,5 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 68W USB C, 15W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva

