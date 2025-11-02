Alza Black Friday přináší rekordní slevy: Exkluzivní výběr audio techniky se slevou až 59 %

Obchodní gigant Alza.cz spouští svou každoroční akci Black Friday, která slibuje značné úspory napříč širokým spektrem produktů. Letošní vlna slev se zaměřuje mimo jiné i na segment audio techniky, kde zákazníci mohou očekávat slevy dosahující až 59 %. Níže je uveden výběr nejžádanějších kategorií s výraznými slevami.
Výběr sluchátek s výraznými slevami
Alza Black Friday nabízí unikátní příležitost k pořízení nových sluchátek za bezkonkurenční ceny. V nabídce jsou zastoupeny všechny populární kategorie, od klasických modelů až po nejmodernější bezdrátová řešení.
- Sluchátka za uši: Tyto modely, ideální pro dlouhodobý poslech a maximální komfort, jsou k dispozici se slevou až 44 %.
- Jlab JBuds Sport ANC 4 True Wireless Earbuds (-44 %)
- PowerLocus Move Open Ear (-20 %)
- Huawei FreeArc Black (-25 %)
- Intezze NEO (-33 %)
- Soundpeats Pearlclip Pro (-30 %)
- Další najdete zde
- Sluchátka přes hlavu: Pro milovníky plného zvukového zážitku jsou připraveny slevy až 58 %.
- Sencor SEP 702BT (-58 %)
- JBL Tune 520BT (-38 %)
- Niceboy HIVE (-16 %)
- Marshall Major IV Bluetooth (-10 %)
- AlzaPower Mesa (-20 %)
- Sony Hi-Res WH-1000XM4 (-16 %)
- Další najdete zde
- Sluchátka do uší: Kompaktní a praktické řešení pro každodenní použití s úsporami až 59 %. Většina nabízených modelů je bezdrátová.
- Acefast T9 (-59 %)
- Xiaomi Redmi Buds 6 Lite (-15 %)
- Samsung Galaxy Buds FE (-10 %)
- LAMAX NeoPods1 ANC (-53 %)
- Onikuma T35 (-40 %)
- Další najdete zde
- Bone Conduction – sluchátka na lícní kosti: Tato inovativní technologie, která umožňuje poslech hudby a zároveň vnímání okolního prostředí, je k dostání se slevou až 25 %.
- Visixa Bone 10HF (-25 %)
- OPN Sound Mercato+ (-11 %)
- OPN Sound Chat+ (-12 %)
- Další najdete zde
- Sportovní sluchátka: Odolné a pohodlné modely pro aktivní životní styl se slevami až 59 %. Většina nabízených modelů je bezdrátová.
Přehled vybraných reproduktorů
Kromě sluchátek se Black Friday zaměřuje i na reproduktory, které umožňují ozvučení jakékoli místnosti nebo venkovního prostoru.
- Přenosné reproduktory k mobilu: Kompaktní a snadno přenosné reproduktory s úsporami až 52 %.
- Tribit StormBox Mini BTS33 (-52 %)
- Sencor SSS 6300 NYX 2 (-49 %)
- AlzaPower RAGE R2 Limited Edition (-48 %)
- GoGEN Déčko Trio R (-33 %)
- Anker soundcore Boom 2 Plus (-30 %)
- Další najdete zde
- Bezdrátové reproduktory: Pro kvalitní zvuk bez omezení kabely jsou připraveny slevy až 57 %.
- Philips TAB5109/10 (-57 %)
- Sencor PARTYCON WAVE (-42 %)
- Panasonic SC-BMAX5E-K (-42 %)
- Sony BRAVIA Theatre U (-28 %)
- Další najdete zde
Akce Alza Black Friday představuje ideální příležitost k vylepšení audio vybavení za bezkonkurenční ceny. Tento výběr je jen malou ochutnávkou z kompletní nabídky, která je časově omezena a platí do vyprodání zásob.
Prozkoumejte kompletní nabídku a využijte výhodných slev na: alza.cz/black-friday
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
WhatsApp testuje aplikaci pro chytré hodinky Apple Watch
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře