Alza Black Friday přináší rekordní slevy: Exkluzivní výběr audio techniky se slevou až 59 %
2025-11-02T10:00:29+01:00
• 2. 11. 2025#Příslušenství

Obchodní gigant Alza.cz spouští svou každoroční akci Black Friday, která slibuje značné úspory napříč širokým spektrem produktů. Letošní vlna slev se zaměřuje mimo jiné i na segment audio techniky, kde zákazníci mohou očekávat slevy dosahující až 59 %. Níže je uveden výběr nejžádanějších kategorií s výraznými slevami.

Výběr sluchátek s výraznými slevami

Alza Black Friday nabízí unikátní příležitost k pořízení nových sluchátek za bezkonkurenční ceny. V nabídce jsou zastoupeny všechny populární kategorie, od klasických modelů až po nejmodernější bezdrátová řešení.

ONIKMa100 349x500x

Přehled vybraných reproduktorů

Kromě sluchátek se Black Friday zaměřuje i na reproduktory, které umožňují ozvučení jakékoli místnosti nebo venkovního prostoru.

TRIb1t1 276x500x GS579th3 1400x955x

Akce Alza Black Friday představuje ideální příležitost k vylepšení audio vybavení za bezkonkurenční ceny. Tento výběr je jen malou ochutnávkou z kompletní nabídky, která je časově omezena a platí do vyprodání zásob.

Prozkoumejte kompletní nabídku a využijte výhodných slev na: alza.cz/black-friday

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

