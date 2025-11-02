Chytré hodinky nově v obchodech – levné, s GPS, sportovní, dětské

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Chytré hodinky nově v obchodech – luxusnější, dětské, levné
- Chytré hodinky nově v obchodech – Garminy, s GPS, i dětské s LTE
- Chytré hodinky nově v obchodech – levné, kulaté, základní
- Chytré hodinky nově v obchodech – drahé, dětské, i cenově dostupné
Aligator Watch GPS
Česká značka má na trhu nově hodinky s GPS a také s certifikací IP69K. Nechybí AMOLED displej a zesílená konstrukce. Ve výbavě najdete kompas a výškoměr. Softwarová výbava je bohatá a na jedno nabití vydrží týden, v pohotovostním režimu pak 31 dní.HEUREKAAligator Watch GPSCena od 1 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
LAMAX Aura
Značka Lamax nabízí levnější hodinky s TFT displejem a subtilním designem. Na jedno nabití mají vydržet sedm dní a nabízí krokoměr, měření tepové frekvence, vzdálenosti a jsou zde i tepové zóny.HEUREKAALZALAMAX AuraCena od 899 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Noise Pro 5
Levnější hodinky Noise Pro 5 lákají na větší AMOLED displej s podporou Always-On Display funkce. Kromě měření tepu zvládají monitorovat okysličení krve.HEUREKANoise Pro 5Cena od 1 257 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
LAMAX Xplore
Další levnější hodinky od Lamax mají také TFT displej a na jedno nabití vydrží při běžném používání týden. Je zde stejná výbava jako u modelu výše, jen tedy mají robustnější konstrukci.HEUREKAALZALAMAX XploreCena od 999 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Canyon Jacky SW-69
Další levnější hodinky jsou Canyon Jacky SW-69. I ty mají LCD displej a chlubí se 380 ciferníky. Mají jen 25 sportovních režimů a dokonce zde najdete čtyři hry. Na jedno nabití zvládnou provoz po dobu šesti dnů.HEUREKACanyon Jacky SW-69Cena od 1 124 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
KLOKI Star
Poslední dnešní novinka je KLOKI Star, což jsou hodinky pro děti. Samozřejmě mají podporu pro mobilní sítě, GPS a je zde i WiFi. Nechybí přední kamera. Součástí jsou i rodičovské funkce.HEUREKAALZAKLOKI StarCena od 2 952 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
