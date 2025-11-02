Chytré hodinky nově v obchodech – levné, s GPS, sportovní, dětské

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Aligator Watch GPS

Česká značka má na trhu nově hodinky s GPS a také s certifikací IP69K. Nechybí AMOLED displej a zesílená konstrukce. Ve výbavě najdete kompas a výškoměr. Softwarová výbava je bohatá a na jedno nabití vydrží týden, v pohotovostním režimu pak 31 dní.

Aligator Watch GPS na Heureka.cz
Cena od 1 999 Kč

LAMAX Aura

Značka Lamax nabízí levnější hodinky s TFT displejem a subtilním designem. Na jedno nabití mají vydržet sedm dní a nabízí krokoměr, měření tepové frekvence, vzdálenosti a jsou zde i tepové zóny.

LAMAX Aura na Heureka.cz
Cena od 899 Kč

Noise Pro 5

Levnější hodinky Noise Pro 5 lákají na větší AMOLED displej s podporou Always-On Display funkce. Kromě měření tepu zvládají monitorovat okysličení krve.

Noise Pro 5 na Heureka.cz
Cena od 1 257 Kč

LAMAX Xplore

Další levnější hodinky od Lamax mají také TFT displej a na jedno nabití vydrží při běžném používání týden. Je zde stejná výbava jako u modelu výše, jen tedy mají robustnější konstrukci.

LAMAX Xplore na Heureka.cz
Cena od 999 Kč

Canyon Jacky SW-69

Další levnější hodinky jsou Canyon Jacky SW-69. I ty mají LCD displej a chlubí se 380 ciferníky. Mají jen 25 sportovních režimů a dokonce zde najdete čtyři hry. Na jedno nabití zvládnou provoz po dobu šesti dnů.

Canyon Jacky SW-69 na Heureka.cz
Cena od 1 124 Kč

KLOKI Star

Poslední dnešní novinka je KLOKI Star, což jsou hodinky pro děti. Samozřejmě mají podporu pro mobilní sítě, GPS a je zde i WiFi. Nechybí přední kamera. Součástí jsou i rodičovské funkce.

KLOKI Star na Heureka.cz
Cena od 2 952 Kč

