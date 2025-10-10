10. DevFest přerostl v mezinárodní konferenci, byli jsme tam

10. DevFest přerostl v mezinárodní konferenci, byli jsme tam
2025-10-28T13:37:10+01:00
• 28. 10. 2025

Psal se rok 2012 a uskutečnil se první ročník vývojářské konference DevFest v Česku. Tehdy nikdo ještě netušil, jak se tato akce nejen pro vývojáře rozvine. Za svou existenci putoval festival i po Česku a odehrál se například i v Ostravě či v Plzni. Bohužel kvůli pandemii došlo k přerušení a pár ročníku se neuskutečnilo, ale to se změnilo nyní, kdy se DevFest v plné síle vrátil, a to přímo do Prahy. Současně se jednalo o desátý ročník. Letos se odehrál v prostorách Gabriel Loci, což je vskutku netradiční místo:

Jedná se o jedinečný komplex, jež byl postaven v novorománském stylu, a stavba, vybudována v letech 1888 – 1891, je pozoruhodná svou výzdobou ve slohu beuronské umělecké školy. Bývalý řeholní dům vznikl na konci 19. století jako první ženský konvent benediktinek beuronské kongregace v Praze. Objekt se nachází v těsné blízkosti Kinského zahrady a jeho součástí je klášter Zvěstování Panny Marie (běžněji nazývaný kostel sv. Gabriela).

PXL 20251023 084701276 4032x2268x PXL 20251023 084626367 4032x2268x

DevFest.cz 2025

Samotná konference (Developer Festival – vývojářský festival) se značně posunula, a to i samotným programem. Řekl bych, že tak trochu dospěla a vyvinula se do podoby mezinárodní akce. Nejenže nám poslal osobnější vzkaz sám Sundar Pichai, CEO společnosti Google, ale bylo zde mnoho zahraničních hostů, účastníků a také přednášejících.

PXL 20251023 074129493 4032x2268x

Účastníci mohli ve dvou dnech navštívit mnoho přednášek a workshopů, ale vystoupit mohl v podstatě kdokoliv ve speciálních blocích, díky čemuž je akce otevřená komukoliv. Pokud ale z desítek vystupujících můžeme vypíchnout několik z nich, tak účastníci mohli načerpat informace a zkušenosti od lidí jako Wawrzek Hyska (Product Manager, BigQuery, Google), Lucia Harceková (Software Engineer, Microsoft), Sven Peters (DevOps Advocate at Atlassian), Marina Ionova (Anti-collision system developer at Škoda Digital s.r.o.) a Tomáš Sušánka (CTO at Trezor).

PXL 20251023 080149098 4032x2268x PXL 20251023 090207212 4032x2268x PXL 20251023 090318955 4032x2268x PXL 20251023 100742442 4032x2268x PXL 20251024 074914831 4032x2268x PXL 20251024 083709141 4032x2268x

Vše ale nebylo jen o vývoji aplikací a služeb. Mezi tématy jste našli i kvantové počítače, dopady AI na vývoj a možnosti zapojení jedinců s autismem. Samozřejmě se daly načerpat i praktické zkušenosti na speciálních workshopech. DevFestu se účastnily i firmy, které prezentovaly své možnosti, zkušenosti i příležitosti. Dokonce jste mohli využít 3D tiskárny od Prusa.

PXL 20251023 104752929 4032x2268x PXL 20251023 103735109 4032x2268x PXL 20251023 103757103 4032x2268x PXL 20251023 103836525 4032x2268x PXL 20251023 111541403 4032x2268x

Myslelo se i na žaludky a v rámci konference nikdo nestrádal na nedostatek jídla nebo kofeinu. Letošní ročník byl ale v něčem jiný. Osobně se účastním konference celkem pravidelně a letos to bylo na trochu vyšší úrovni něž kdykoliv dříve. Jakoby celá akce trochu více dospěla.

PXL 20251023 104116791 4032x2268x PXL 20251023 104225147 4032x2268x

Současně ale došlo i na zábavu, v organizátorech se nezapře hravost, zábava, smysl pro netradiční pojetí.

PXL 20251024 080506228 2268x4032x PXL 20251023 104734073 4032x2268x PXL 20251023 105212850 4032x2268x PXL 20251023 110713736 4032x2268x

Další ročník se uskuteční zřejmě na podzim 2026, ale stačí sledovat náš magazín, jelikož opět budeme u toho a o začátku vás zajisté budeme informovat.

PXL 20251023 104035020 4032x2268x

