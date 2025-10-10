10. DevFest přerostl v mezinárodní konferenci, byli jsme tam

Zdroj: Dotekomanie.cz
Psal se rok 2012 a uskutečnil se první ročník vývojářské konference DevFest v Česku. Tehdy nikdo ještě netušil, jak se tato akce nejen pro vývojáře rozvine. Za svou existenci putoval festival i po Česku a odehrál se například i v Ostravě či v Plzni. Bohužel kvůli pandemii došlo k přerušení a pár ročníku se neuskutečnilo, ale to se změnilo nyní, kdy se DevFest v plné síle vrátil, a to přímo do Prahy. Současně se jednalo o desátý ročník. Letos se odehrál v prostorách Gabriel Loci, což je vskutku netradiční místo:
Jedná se o jedinečný komplex, jež byl postaven v novorománském stylu, a stavba, vybudována v letech 1888 – 1891, je pozoruhodná svou výzdobou ve slohu beuronské umělecké školy. Bývalý řeholní dům vznikl na konci 19. století jako první ženský konvent benediktinek beuronské kongregace v Praze. Objekt se nachází v těsné blízkosti Kinského zahrady a jeho součástí je klášter Zvěstování Panny Marie (běžněji nazývaný kostel sv. Gabriela).
DevFest.cz 2025
Samotná konference (Developer Festival – vývojářský festival) se značně posunula, a to i samotným programem. Řekl bych, že tak trochu dospěla a vyvinula se do podoby mezinárodní akce. Nejenže nám poslal osobnější vzkaz sám Sundar Pichai, CEO společnosti Google, ale bylo zde mnoho zahraničních hostů, účastníků a také přednášejících.
Účastníci mohli ve dvou dnech navštívit mnoho přednášek a workshopů, ale vystoupit mohl v podstatě kdokoliv ve speciálních blocích, díky čemuž je akce otevřená komukoliv. Pokud ale z desítek vystupujících můžeme vypíchnout několik z nich, tak účastníci mohli načerpat informace a zkušenosti od lidí jako Wawrzek Hyska (Product Manager, BigQuery, Google), Lucia Harceková (Software Engineer, Microsoft), Sven Peters (DevOps Advocate at Atlassian), Marina Ionova (Anti-collision system developer at Škoda Digital s.r.o.) a Tomáš Sušánka (CTO at Trezor).
Vše ale nebylo jen o vývoji aplikací a služeb. Mezi tématy jste našli i kvantové počítače, dopady AI na vývoj a možnosti zapojení jedinců s autismem. Samozřejmě se daly načerpat i praktické zkušenosti na speciálních workshopech. DevFestu se účastnily i firmy, které prezentovaly své možnosti, zkušenosti i příležitosti. Dokonce jste mohli využít 3D tiskárny od Prusa.
Myslelo se i na žaludky a v rámci konference nikdo nestrádal na nedostatek jídla nebo kofeinu. Letošní ročník byl ale v něčem jiný. Osobně se účastním konference celkem pravidelně a letos to bylo na trochu vyšší úrovni něž kdykoliv dříve. Jakoby celá akce trochu více dospěla.
Současně ale došlo i na zábavu, v organizátorech se nezapře hravost, zábava, smysl pro netradiční pojetí.
Další ročník se uskuteční zřejmě na podzim 2026, ale stačí sledovat náš magazín, jelikož opět budeme u toho a o začátku vás zajisté budeme informovat.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Obchod Play začíná ověřovat věk uživatelů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře