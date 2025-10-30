Fitbit právě představil vašeho AI trenéra

Zdroj: Android Central
Společnost Fitbit oficiálně představila svůj nejnovější počin. Tentokrát se však nejedná o další chytré hodinky či náramek, ale o AI trenéra poháněného Gemini. Co všechno tento osobní kouč umí a komu bude dostupný?
AI kouč přímo pro vás
Svoji vizi a plány na vytvoření osobního AI trenéra komunikoval Fitbit s veřejností již v průběhu letošního léta. O chystané novince jsme vás samozřejmě dopodrobna informovali a seznámili vás s funkcemi, které se nyní skutečně dostávají k prvním uživatelům.
Na stránce Google Blog oficiální uvedení novinky oznámil Andy Abramson, vedoucí produktu ve společnosti Fitbit. Veřejné preview AI kouče je v tuto chvíli dostupné pro prémiové předplatitele Fitbit používající operační systém Android a žijící na území Spojených států amerických. Uživatelé iOS mají následovat již brzy, o globálním uvedení se však zatím nemluví.
Preview startuje 5 až 10 minutovým rozhovorem, v rámci kterého sdělíte svému „kouči“ svoji motivaci, cíle i preference ohledně sportu a zdraví. Čím hlouběji půjdete, tím více se vám dokáže váš nový pomocník přizpůsobit. Jeho hlavní funkce jsou tři: fitness trenér, spánkový trenér a zdravotní, resp. wellness poradce.
Celý systém je postaven na Gemini a aplikace má čtyři karty, kterými jsou Dnes, Fitness, Spánek a Zdraví. Karta Dnes uživatelům poskytuje základní a nejdůležitější informace, které se jim mohou hodit, od počtu kroků, připravenosti k tréninku až po doporučení AI trenéra. Karta Fitness se pak, jak její název napovídá, soustředí zejména na vaše sportovní cíle a nabízí mnoho užitečných grafů nebo třeba přehled následujících tréninků navržených umělou inteligencí.
Karta Spánek se snaží zajistit, abyste měli dostatek energie pro váš osobní, pracovní i sportovní život. Uživateli dává k nahlédnutí grafy s trendy ve vašem spánku i podrobný přehled vaší poslední noci. Karta Zdraví se pak zabývá základními zdravotními metrikami od vašeho klidového srdečního tepu, variability srdečního tepu, okysličení krve, teploty těla a dalšími.
