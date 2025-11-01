Apple chystá skládací iPad, problémy se mu ale nevyhýbají

Informace, že Apple pracuje na skládacím iPadu kolují po veřejnosti již delší dobu. Nyní však cirkulují kompletně nové informace odhalující výzvy, na které cupertinská společnost při jeho vývoji narazila. Ty tak jeho oficiální uvedení pravděpodobně odsunou až na rok 2029.
Skládací iPad přijde nejdříve v roce 2029
Zatímco skládacího mobilního telefonu iPhone bychom se měli dočkat již v příštím roce, na skládací iPad si ještě počkáme. Známý americký technologický novinář a hlavně insider, Mark Gurman, totiž nyní promluvil o problémech, které nadále odkládají představení skládacího tabletu od Applu.
Na kompletně novém zařízení má technologický gigant spolupracovat se Samsungem, který dodá 18palcovou obrazovku. V otevřeném stavu pak má očekávaný iPad připomínat MacBook. Společnost původně počítala s jeho uvedením v roce 2028, ale podle Gurmana se toto datum odloží minimálně o rok.
Hlavním problémem je, zdá se, hmotnost chystaného zařízení. Prototyp skládacího iPadu totiž váží kolem 1,6 kilogramu, což je značný rozdíl oproti dnešním iPadům s hmotností okolo 500 až 700 gramů. Vývoj „skládačky“ je ale stále v prvotních fázích a Apple má dostatek času na to, aby svůj produkt doladil ve svém klasickém stylu.
Zajímavé to pak bude ale i s cenou, jelikož ta by dle očekávání měla činit 3000 dolarů, tedy v přepočtu asi 63 tisíc korun českých. Taková cenovka za tablet je na dnešní dobu minimálně trochu mimo a řadí zařízení spíše k Macbookům Pro než k tabletům. Otázkou je, zda bude skládací iPad luxusním strojem například pro kreativce nebo spíše předraženým experimentem.
Zdroje: 9to5mac.com, bloomberg.com
