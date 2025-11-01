Levnější ChatGPT Go je již v Česku, přijde na 249 Kč měsíčně

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Nejrůznější AI služby se snaží nalákat na funkce a možnosti, případně výkon nebo realističnost, ale vše stojí peníze. I proto je cílem co nejvíce uživatelů přesvědčit, aby si platili za AI nástroje. ChatGPT patří mezi ty nejpopulárnější mezi běžnými uživateli, ale základní verze má nastavenou cenu na 499 Kč měsíčně. Nyní je zde levnější varianta s přívlastkem Go.
Poloviční cena
První je nutné říci, že verze zdarma nikam nemizí a stále je k dispozici. ChatGPT Go má nastavenou cenu na 249 Kč měsíčně včetně daně. Oproti verzi zdarma je zde rozšířený přístup k aktuálnímu modelu, zvětšené limity pro texty, soubory, obrázky a nabízí se větší paměť. Také jsou k dispozici Úkoly a vlastní GPT a pokročilá analýza dat.
Co zde ale není, je například generování videí přes Soru, není zde agent na programování a nebudete mít přístup k pokročilejším nebo nejnovějším modelům. Současně není možnost přepnout na starší modely.
Jinak řečeno, ChatGPT vám jen tak rychle neukáže hlášku o omezení při aktivnějším používání. Tato verze by měla dostačovat většině uživatelů, kteří nepotřebují větší limity nebo pokročilejší funkce.
OpenAI sice nastavilo v Česku cenu na 249 Kč měsíčně, ale v některých krajinách je levnější, někde klesá cena až ke 100 Kč za měsíc.
