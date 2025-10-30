Podcast: Robotický mobil od Honoru, tenká Motorola a QUISHING

Dneska tu máme další novinkový díl, tentokrát si povíme o nové hrozbě jménem quishing a jak se proti tomu bránit. Řekneme si ale také o Honor Robot Phone, telefonu s gimbalem a o tom, že nám Instagram mění prostředí. Nezapomeneme nakonec i na jednu Apple novinku.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.
Kde podcast poslouchat:
Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:
- Spotify zde na tomto odkazu
- Soundcloud zde na tomto odkazu
- Youtube zde na tomto odkazu
- Youtube Music zde na tomto odkazu
- Apple Podcasts zde na tomto odkazu
- YouRadio talk zde na tomto odkazu
- Seznam Podcasty.cz zde na tomto odkazu
