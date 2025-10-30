Podcast: Robotický mobil od Honoru, tenká Motorola a QUISHING

Podcast: Robotický mobil od Honoru, tenká Motorola a QUISHING
2025-10-30T18:10:17+01:00
• 30. 10. 2025#Příslušenství #Smartphony

Dneska tu máme další novinkový díl, tentokrát si povíme o nové hrozbě jménem quishing a jak se proti tomu bránit. Řekneme si ale také o Honor Robot Phone, telefonu s gimbalem a o tom, že nám Instagram mění prostředí. Nezapomeneme nakonec i na jednu Apple novinku.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

