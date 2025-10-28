O2 pomáhá s digitálním zdravím. Otestujte si, jak na tom jste

O2 pomáhá s digitálním zdravím. Otestujte si, jak na tom jste
2025-10-28T09:00:58+01:00
• 28. 10. 2025#Aplikace #Ostatní
1

Nový výzkum společnosti O2 o digitálním zdraví české populace ukazuje, že celkové skóre se za poslední rok nezměnilo. U mladších generací však došlo k zhoršení. Češi průměrně tráví na mobilu 3 hodiny a 10 minut denně, generace Z dokonce 4 hodiny a 50 minut. To je 1,5krát více, než sami považují za optimální.

Lidé s nízkým digitálním zdravím tráví na mobilu průměrně 6 hodin a 15 minut denně. To je o 10 minut více než v roce 2024. Více než tři čtvrtě osob z generace mileniálů i Z usíná s mobilem. Mladí lidé tak častěji zažívají pocity viny, úzkosti a vyčerpání spojené s časem online.

Pocit viny roste, snaha o řešení chybí

Digitální svět nás pohlcuje rychleji, než si uvědomujeme, zvláště mladou generaci. Podle nového výzkumu O2 cítí více než 46 % zástupců generace Z vinu za nekontrolovatelné hodiny na mobilu, což je o 10 procentních bodů více než minulý rok. Své návyky však řeší jen lehce přes polovinu z nich. Šest z deseti mladých ztrácí pojem o čase online (nárůst o 8 %). Nadměrné používání chytrého telefonu navíc ničí sociální vazby: 23 % mileniálů a 21 % gen Z pozoruje, jak se jejich komunikace stává povrchnější a pozornost k blízkým slábne.

a342769 2046x1146x

Zdroj: O2

7denní výzva pro zlepšení digitálního zdraví. Jak jste na tom vy?

Sedm z deseti Čechů si zjišťuje, jak se na mobilu chovat bezpečně, nejaktivnější jsou mladí ve věku 15–34 let. 91 % generace Z využívá vzdělávací aplikace, nejčastěji v oblastech hudby, jazyků a sportu.

Pro ty, kteří potřebují pomoci s digitálním zdraví, je tu týdenní výzva, která by jim měla pomoci zlepšit návyky v nadužívání mobilních telefonů. Výzva se věnuje jednomu tématu denně: spánku, sociálním sítím, bezpečnosti online, vztahům nebo péči o tělo. Po každém dni následuje shrnutí s doporučeními, na konci celé výzvy individuální analýza a tipy.

Výzvu lze spustit v aplikaci Moje O2 nebo na webu digitalnizdravi.cz. A na zmíněném webu je možné si ověřit, jak na tom jste vy. Čím více bodů ze sta získáte, tím lépe na tom jste. Já byl pod polovinou, je tedy potřeba zamyslet se nad mou přítomností v online prostoru. Mezi základní tipy pro zlepšení svého digitálního zdraví patří:

  • Zavést „digitální večerku“ 30 minut před spaním.
  • Používat režim Nerušit při práci i nebo při kontaktu s blízkými.
  • Sledovat vlastní pocity během používání technologií.
  • Začínat s malými změnami, ne radikálními kroky.
a342771 1242x706x

Zdroj: O2

Partnerství s Elin.ai

O2 spolupracuje s aplikací Elin.ai a nabízí svým zákazníkům prémiové předplatné na 2 měsíce zdarma skrze Moje O2. Aplikace podporuje duševní zdraví a zdravější používání technologií, pomáhá zvládat úzkosti z sociálních sítí, rozvíjet návyky a vyrovnávat se s obsahem na Instagramu, který může způsobovat stres nebo FOMO. Obsahuje bezpečnostní mechanismy proti závislosti. Aktivační kód je v aplikaci Moje O2.

Elin.ai
Elin.ai
Stáhnout QR-Code
Elin.ai
Developer: Elin.ai, s.r.o.
Price: Free
‎Elin.ai
‎Elin.ai
Stáhnout QR-Code
‎Elin.ai
Developer: Elin.ai, s.r.o.
Price: Free+

Elin.ai umí:

  • Analyzovat emocionální dopad obsahu na Instagramu.
  • Poskytovat AI podporu trénovanou na prevenci digitální závislosti.
  • Provádět psychologické testy pro pochopení návyků.
  • Nabízet prevenci digitálního vyhoření a poskytovat akutní podporu v krizi.
  • Sledovat náladu v čase.

Zdroje: , , spolecnost.o2.cz

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Karel Čapka

Absolvent mediálních studií a žurnalistiky. Zajímám se o moderní technologie, sociální sítě a mám rád focení. Vždy si najdu chvilku na čtení a baví mě učit se novým věcem. Zajímají mě moderní dějiny, politika, geografie, Formule 1 a vlastně ode všeho něco.

Komentáře

karel

28. 10. 2025, 10:49

Zloděj podporuje digitální zdraví – dobrý vtip

Reklama

Satechi
vodafone
vodafone
panzerglass
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat