O2 pomáhá s digitálním zdravím. Otestujte si, jak na tom jste

Nový výzkum společnosti O2 o digitálním zdraví české populace ukazuje, že celkové skóre se za poslední rok nezměnilo. U mladších generací však došlo k zhoršení. Češi průměrně tráví na mobilu 3 hodiny a 10 minut denně, generace Z dokonce 4 hodiny a 50 minut. To je 1,5krát více, než sami považují za optimální.
Lidé s nízkým digitálním zdravím tráví na mobilu průměrně 6 hodin a 15 minut denně. To je o 10 minut více než v roce 2024. Více než tři čtvrtě osob z generace mileniálů i Z usíná s mobilem. Mladí lidé tak častěji zažívají pocity viny, úzkosti a vyčerpání spojené s časem online.
Pocit viny roste, snaha o řešení chybí
Digitální svět nás pohlcuje rychleji, než si uvědomujeme, zvláště mladou generaci. Podle nového výzkumu O2 cítí více než 46 % zástupců generace Z vinu za nekontrolovatelné hodiny na mobilu, což je o 10 procentních bodů více než minulý rok. Své návyky však řeší jen lehce přes polovinu z nich. Šest z deseti mladých ztrácí pojem o čase online (nárůst o 8 %). Nadměrné používání chytrého telefonu navíc ničí sociální vazby: 23 % mileniálů a 21 % gen Z pozoruje, jak se jejich komunikace stává povrchnější a pozornost k blízkým slábne.
7denní výzva pro zlepšení digitálního zdraví. Jak jste na tom vy?
Sedm z deseti Čechů si zjišťuje, jak se na mobilu chovat bezpečně, nejaktivnější jsou mladí ve věku 15–34 let. 91 % generace Z využívá vzdělávací aplikace, nejčastěji v oblastech hudby, jazyků a sportu.
Pro ty, kteří potřebují pomoci s digitálním zdraví, je tu týdenní výzva, která by jim měla pomoci zlepšit návyky v nadužívání mobilních telefonů. Výzva se věnuje jednomu tématu denně: spánku, sociálním sítím, bezpečnosti online, vztahům nebo péči o tělo. Po každém dni následuje shrnutí s doporučeními, na konci celé výzvy individuální analýza a tipy.
Výzvu lze spustit v aplikaci Moje O2 nebo na webu digitalnizdravi.cz. A na zmíněném webu je možné si ověřit, jak na tom jste vy. Čím více bodů ze sta získáte, tím lépe na tom jste. Já byl pod polovinou, je tedy potřeba zamyslet se nad mou přítomností v online prostoru. Mezi základní tipy pro zlepšení svého digitálního zdraví patří:
- Zavést „digitální večerku“ 30 minut před spaním.
- Používat režim Nerušit při práci i nebo při kontaktu s blízkými.
- Sledovat vlastní pocity během používání technologií.
- Začínat s malými změnami, ne radikálními kroky.
Partnerství s Elin.ai
O2 spolupracuje s aplikací Elin.ai a nabízí svým zákazníkům prémiové předplatné na 2 měsíce zdarma skrze Moje O2. Aplikace podporuje duševní zdraví a zdravější používání technologií, pomáhá zvládat úzkosti z sociálních sítí, rozvíjet návyky a vyrovnávat se s obsahem na Instagramu, který může způsobovat stres nebo FOMO. Obsahuje bezpečnostní mechanismy proti závislosti. Aktivační kód je v aplikaci Moje O2.
Elin.ai umí:
- Analyzovat emocionální dopad obsahu na Instagramu.
- Poskytovat AI podporu trénovanou na prevenci digitální závislosti.
- Provádět psychologické testy pro pochopení návyků.
- Nabízet prevenci digitálního vyhoření a poskytovat akutní podporu v krizi.
- Sledovat náladu v čase.
