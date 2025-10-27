Apple plánuje přelomové novinky: Siri s umělou inteligencí, skládací iPhone a iPad, nový čip A20

Zdroj: Apple
Apple se připravuje na klíčové změny ve svých produktech. Uniklé informace naznačují příchod zásadně vylepšené Siri poháněné AI, prvních skládacích zařízení a revolučního čipu A20 vyrobeného 2nm technologií. Co všechno se chystá a jaké výzvy Apple řeší?
Jaké novinky si pro nás Apple připravuje?
Podle nových informací ze zákulisí testování iOS 26.4 panují mezi testery obavy ohledně výkonu nově přepracované Siri, která má být hlavním tahákem této verze systému. Přestože Apple pracuje na implementaci vlastního jazykového modelu (LLM), spekuluje se, že by mohl v případě potřeby sáhnout i po externím řešení. Zdržení vývoje a odchody zaměstnanců z AI týmů znepokojují technologickou komunitu, ale současně není důvod propadat panice. Apple si údajně dává záležet na kvalitě a testuje různé varianty tak, aby výsledný produkt odpovídal vysokým nárokům. Přesto však není jisté, zda aktualizovaná Siri obstojí v konkurenci ostatních AI asistentů, jako je ChatGPT nebo Google Assistant.
Skládací iPad bude obrovský, ale dorazí až za několik let
Apple pracuje na skládacím iPadu s úhlopříčkou 18 palců a zcela novým designem. Mělo by jít o zařízení bez externí obrazovky, které zvenku připomíná MacBook, ale po otevření odhalí plnohodnotný dotykový displej přes celou vnitřní plochu.
Podle dostupných informací se premiéra posouvá z původního roku 2028 až na rok 2029 a očekávaná cena se bude pohybovat okolo tří tisíc dolarů, tedy v přepočtu nějakých 63 tisíc korun. Přesné datum i finální podoba zařízení však zůstávají nejisté – vývoj je teprve v rané fázi a technologický vývoj se může ještě mnohokrát změnit. Zajímavý je především formát tohoto zařízení, které balancuje mezi iPadem a MacBookem. Pokud Apple skutečně představí hybridní zařízení s dotykovým macOS, může jít o úplně novou kategorii produktů.
Skládací iPhone bude kompaktnější, premiéra je však nejistá
Další z připravovaných zařízení je skládací iPhone. Podle analytiků z japonské firmy Mizuho Securities nabídne menší úhlopříčky, než se dosud předpokládalo – konkrétně 5,38 palce pro vnější displej a 7,58 palce pro vnitřní obrazovku.
Kromě menších rozměrů se objevily i pochybnosti ohledně samotného uvedení zařízení. Apple údajně stále dolaďuje specifikace a není vyloučeno, že dojde k dalšímu odkladu nebo omezené dostupnosti při spuštění. Vzhledem k ceně přesahující 2 000 dolarů (cca 42 tisíc korun) se ale dá očekávat, že zařízení bude cílit na úzkou skupinu nadšenců – a počáteční nedostupnost může paradoxně podpořit jeho atraktivitu.
Čip A20: vyšší výkon, vyšší cena
Příští rok, společně s iPhonem 18 se očekává představení nového A20 čipu, který bude využívat revoluční 2nm výrobní proces od TSMC. To s sebou nese výrazné navýšení výrobních nákladů – podle čínského deníku China Times až o 50 % oproti předchozí generaci.
Zároveň unikly informace, že Apple opět plánuje dvě verze čipu: základní A20 pro iPhone 18 a výkonnější A20 Pro pro iPhone 18 Pro a skládací modely. Zmínka o připravovaném iPhonu Air 2 v této souvislosti zatím chybí.
Vyšší náklady pravděpodobně Apple promítne do ceny běžného modelu iPhone 18, u dražších verzí se však neočekávají další cenové skoky. Nový čip by měl přinést výrazné zvýšení výkonu a energetické efektivity – především v oblasti umělé inteligence a grafiky.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Nově v českých obchodech – odolné, levné, herní
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře