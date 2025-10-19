To nej z uplynulého týdne #42 – Wi-Fi 8, Waymo, Robot Phone, ČMIZZA a další

Zdroj: Honor
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Experiment ČMIZZA ukázal, jak jsou lidi náchylní na útok typu Quishing
Každou chvíli se objevují nové způsoby kybernetických hrozeb, které mají za cíl obrat lidi o peníze, ukrást jim data, přístupové údaje nebo jednoduše napadnout jejich zařízení za účel zneužití pro další trestnou činnost. Mezi takové hrozby patří i Quishing Technologická společnosti ČMIS ukázala na experimentu ČMIZZA, jak jednoduše jde lidi podvést. [pokračování článku]
Outsourcing do Indie: ekonomická nutnost, nebo symptom evropské neakceschopnosti?
V posledních měsících se objevuje stále víc firemních oznámení o přesunu vývoje do Indie. Důvod bývá stejný: úspora nákladů, rychlost, škálovatelnost. Jenže pod povrchem se opakuje známý scénář. Po dvou letech přichází zklamání, návraty a přehodnocení celé strategie. Přitom nejde o technologie, ale o pochopení, co vlastně dělá vývojový tým vývojovým. [pokračování článku]
Moto X70 Air oficiálně, tloušťka je pod 6 mm
Nějakou chvíli víme, že se představí Motorola Edge 70, ale dnes jsme se dočkali Moto X70 Air, což by měla být čínská verze zmíněného smartphonu. Díky tomu se takto můžeme v předstihu podívat na to, co bude představeno v listopadu. [pokračování článku]
O2 mění tarif Datamánie, láká na 1200 GB
Mobilní operátor O2 nabízel ve své podstatě tři tarify v rámci Datamánie. Jeden byl běžný s měsíčním plněním, další na bázi měsíčního předplatného se 100 GB a pak zde byl jeden roční s objemem 1000 GB. Nyní dochází ke změně této nabídky, respektive ji O2 lehce překopává. [pokračování článku]
Honor Robot Phone? K představení má dojít na začátku roku
Jsme zvyklí, že v dubnu mnohé společnosti představí všelijaké novinky, ale pokud se tak stane prvního, tak jde standardně o vtip. Je zde jedna výjimka v podobě Gmailu, ale to je trochu jiný příběh. Nyní se společnost Honor pochlubila ukázkou robotického smartphonu, který nese označení Honor Robot Phone. Vypadá ale tak moc futuristicky, až si myslíme, že to nikdy nebude reálné zařízení. [pokračování článku]
Honor Watch 5 Pro uvedeny, doplňují tak řadu
Společnost Honor má poněkud zvláštní strategii, co se týče hodinek. První byl představen model Honor Watch 5, pak přišel verze Honor Watch 5 Ultra a dnes zde máme Honor Watch 5 Pro. Ani v tomto případě se ale nejedná o hodinky s běžným otevřeným systémem. Výrobce vsází na proprietární systém, což má i své výhody. [pokračování článku]
Měsíční report: prodeje elektromobilů v Česku – září 2025
Vítejte u prvního, zářijové dílu každoměsíčního reportu prodejů elektromobilů v České republice, který vzniká ve spolupráci s projektem vozidlaonline.cz. [pokračování článku]
Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech
Tentokrát po delší době v plné sestavě Michal, Míra a Přemek. Novinkový díl přináší tentokrát nabité povídání o Facebooku, umělé inteligenci, nových sluchátkách CMF Headphone Pro nebo také o autech, která mají vydávat nové zvuky. Povíme si nicméně také o tom, že na tom v Česku nejsme zase tak špatně ohledně jedné záležitosti. [pokračování článku]
OPPO Find X9 a X9 Pro, nové top modely s pořádnými foťáky a bateriemi
Včera jsme se dočkali novinek od Honoru a dnes zde máme další dva top modely. OPPO Find X9 a OPPO Find X9 Pro mají velmi dobré specifikace, aspoň tedy papírově. [pokračování článku]
Facebook ruší aplikaci Messenger pro Windows a macOS
Udržovat aplikace donekonečna nejde a někdy není rentabilní, aby se udržovaly dvě aplikace, když je zde efektivnější možnost. Něco takového se právě nyní děje u aplikace Messenger pro počítače. [pokračování článku]
Honor představuje kvalitní ANC sluchátka Earbuds 4
Na poslední tiskové konferenci společnosti Honor nechyběla ani nová bezdrátová sluchátka. Nejnovější přírůstek nese název Earbuds 4, a z pohledu výbavy budou dokonce patřit mezi špičku ve své kategorii. Čínský producent u nich totiž nezapomněl na žádnou klíčovou technologii včetně plnohodnotného ANC. Navíc příjemným překvapením je velmi přijatelná prodejní cena. [pokračování článku]
Instagram mění prostředí, už si ho můžete vyzkoušet
Před pár dny jsme vás informovali, že Instagram nabídne nové prostředí. Nyní jsme se dočkali, respektive nám aplikace nabídla možnost vyzkoušení, jak vidíte na prvním snímku obrazovky. Zde je ale nutné upozornit, že jakmile prostředí přepnete, nejde se vrátit. Možná bude fungovat odinstalace a pak čerstvá instalace. [pokračování článku]
Autonomní taxíky Waymo míří do Londýna
Waymo dnes oznámilo žhavou novinku, která překvapila snad celý automobilový svět. Dceřiná společnost Alphabetu plánuje rozšířit svoji flotilu autonomních taxíků do Londýna. Ten se tak stane prvním evropským městem, kde bude služba tohoto charakteru dostupná. [pokračování článku]
Wi-Fi 8 je na obzoru: TP-Link předvedl první funkční prototyp nové generace bezdrátového připojení
Ještě jsme si pořádně nezvykli na výhody Wi-Fi 7 a už se na technologickém obzoru rýsuje další generace bezdrátového Wi-Fi standardu. Společnost TP-Link oznámila úspěšné testování prototypu Wi-Fi 8, čímž udělala významný krok směrem k bezdrátové budoucnosti. [pokračování článku]
Podle analýzy celosvětové dodávky smartphonů vzrostly ve 3. čtvrtletí 2025 o 2,6 %
Po období stagnace se globální trh se smartphony vrací k růstu. Podle nejnovější zprávy společnosti International Data Corporation (IDC) se ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšil počet dodaných smartphonů meziročně o 2,6 % na celkem 322,7 milionu kusů. Klíčovými faktory růstu byly inovativní design a rozmach cenově dostupných telefonů s podporou umělé inteligence. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #41 – Režim AI, podcast, WiFi ve vlacích, Waze a další
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Chytré hodinky nově v obchodech – levné, kulaté, základní
Oppo vydává 5. generaci svého tabletu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře