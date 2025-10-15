O2 mění tarif Datamánie, láká na 1200 GB

Zdroj: O2
Mobilní operátor O2 nabízel ve své podstatě tři tarify v rámci Datamánie. Jeden byl běžný s měsíčním plněním, další na bázi měsíčního předplatného se 100 GB a pak zde byl jeden roční s objemem 1000 GB. Nyní dochází ke změně této nabídky, respektive ji O2 lehce překopává.
Datamánie měsíčně nebo ročně
O2 se rozhodlo, že více méně sloučí měsíční a roční verze. Nově spíše záleží na tom, jestli chcete platit měsíčně nebo ročně. Při měsíčním plnění se nabízí 100 GB FUP za 449 Kč, při ročním pak 1200 GB za 2988 Kč, ale zde pak vyjde 100 GB na 249 Kč měsíčně. Současně obě verze mají možnost neomezeného volání za 15 Kč na den, pokud tedy nepotřebujete volat, neplatíte.
Současně je zde akce do 13. listopadu, kdy se nabízí základní měsíční verze za 349 Kč měsíčně. I tak stále vychází výhodněji předplacení na jeden rok, byť se jedná o vyšší jednorázovou platbu.
„Někteří zákazníci využívají data pravidelně, jiní pouze občas. Vytvořili jsme tarif, který pokrývá tyto různé potřeby i rostoucí datovou spotřebu. Zároveň cenově zvýhodňujeme ty, kteří mají roční předplatné,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
