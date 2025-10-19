Chytré hodinky nově v obchodech – levné, kulaté, základní

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Chytré hodinky nově v obchodech – Apple hodinky, Garmin, Amazfit
- Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, levné, sportovní a velmi drahé
- Chytré hodinky nově v obchodech – luxusnější, dětské, levné
- Chytré hodinky nově v obchodech – Garminy, s GPS, i dětské s LTE
Hama 4000
Novinky začneme levnými hodinkami Hama 4000, které mají jen TFT displej, ale i tak nabízí 100 sportovních režimů. Součástí je měření tepu, okysličení a spánku. Na jedno nabití mají vydržet sedm dnů.HEUREKAHama 4000Cena od 558 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Gravity GT21-7
Další hodinky jsou o tisíc korun dražší a vydrží také jeden týden. Displej je typu IPS. I zde se nabízí měření tepu a okysličení krve, současně zvládají měřit krevní tlak.HEUREKAGravity GT21-7Cena od 1 448 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
MXM DW26
Kolem tisícovky se ale pohybují modely od MXM, kde je již AMOLED displej. Jen tedy výdrž na jedno nabití je kolem čtyř dnů. Výbava je podobná, i možnosti měření, tedy tep, tlak a okysličení.HEUREKAMXM DW26Cena od 995 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
MXM MF15-ECG
Další model od MXM je o něco dražší, ale hlavně se zde nabízí obdélníkový AMOLED displej. Nabízí se měření EKG + PPG, srdečního tepu, krevního tlaku a okysličení krve. Výdrž má být několik dnů.HEUREKAMXM MF15-ECGCena od 1 595 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Neomezená mobilní data a volání: Cenově dostupný tarif pod 500 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře