Chytré hodinky nově v obchodech – levné, kulaté, základní

Chytré hodinky nově v obchodech – levné, kulaté, základní
2025-10-19T13:31:31+02:00
• 19. 10. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Hama 4000

Novinky začneme levnými hodinkami Hama 4000, které mají jen TFT displej, ale i tak nabízí 100 sportovních režimů. Součástí je měření tepu, okysličení a spánku. Na jedno nabití mají vydržet sedm dnů.

HEUREKAHama 4000 na Heureka.czHama 4000Cena od 558 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a10f7ebc d9c1 4d95 ba7a 92661cfeac4b 0x0x

Gravity GT21-7

Další hodinky jsou o tisíc korun dražší a vydrží také jeden týden. Displej je typu IPS. I zde se nabízí měření tepu a okysličení krve, současně zvládají měřit krevní tlak.

HEUREKAGravity GT21-7 na Heureka.czGravity GT21-7Cena od 1 448 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

5b080de0 a671 483a 8dbb ea7e3c791e2a 2000x2000x

MXM DW26

Kolem tisícovky se ale pohybují modely od MXM, kde je již AMOLED displej. Jen tedy výdrž na jedno nabití je kolem čtyř dnů. Výbava je podobná, i možnosti měření, tedy tep, tlak a okysličení.

HEUREKAMXM DW26 na Heureka.czMXM DW26Cena od 995 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

03c481e8 f5c8 4842 993a a6c05203c052 2000x2000x

MXM MF15-ECG

Další model od MXM je o něco dražší, ale hlavně se zde nabízí obdélníkový AMOLED displej. Nabízí se měření EKG + PPG, srdečního tepu, krevního tlaku a okysličení krve. Výdrž má být několik dnů.

HEUREKAMXM MF15-ECG na Heureka.czMXM MF15-ECGCena od 1 595 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

1c11b08b32e68ecc4781ac41eb593a84 464x464x

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat