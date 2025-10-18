Podle analýzy celosvětové dodávky smartphonů vzrostly ve 3. čtvrtletí 2025 o 2,6 %

Fotka od Jonas Leupe z Unsplash
Po období stagnace se globální trh se smartphony vrací k růstu. Podle nejnovější zprávy společnosti International Data Corporation (IDC) se ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšil počet dodaných smartphonů meziročně o 2,6 % na celkem 322,7 milionu kusů. Klíčovými faktory růstu byly inovativní design a rozmach cenově dostupných telefonů s podporou umělé inteligence.
Světové prodeje smartphonů rostou
Lídrem trhu zůstává Samsung s 18,4% podílem a 57,7 miliony dodaných zařízení. Za úspěchem jihokorejské značky stojí především silné prodeje modelů Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7, které překonaly všechny předchozí generace skládacích telefonů.
Apple si však nevedl o nic hůře — dodal přibližně 57 milionů kusů iPhonů a zaznamenal „nejlepší výsledky ve třetím kalendářním kvartálu v historii firmy“, jak uvedl jeden z analytiků IDC. Za růstem Applu stojí především vysoká poptávka po nové řadě iPhone 17, jejíž předobjednávky překonaly i předchozí generaci.
Xiaomi, Transsion a vivo rostou díky strategii na rozvíjejících se trzích
Na třetí příčce se umístilo Xiaomi s 13,5% podílem a 42,8 miliony prodaných zařízení. Společnost těžila z úspěchu řad Redmi Note a Poco, které pomohly upevnit její postavení zejména v Evropě a Latinské Americe.
Výrazný růst zaznamenala také značka Transsion (výrobce Infinix a Tecno), která si připsala největší meziroční nárůst — 13,6 %. Klíčem k jejímu úspěchu byla expanze v severní a východní Africe, zejména v segmentu zařízení pod 200 dolarů. Vivo si rovněž udrželo silnou pozici a posílilo své zastoupení na asijských trzích.
Výhled do budoucna: Umělá inteligence a slevové akce jako zdroj růstu
IDC očekává, že trend růstu bude pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí. Přispět by k tomu měly sezónní slevové akce, vánoční období a především rostoucí nabídka telefonů s AI funkcemi napříč cenovými kategoriemi. Podle Nabilly Popal, seniorní ředitelky výzkumu pro IDC, je návrat k růstu pozoruhodný: „Výrobci zvládli nejen inovace v hardwaru a softwaru, ale také zjednodušení nákupu. Díky flexibilnímu financování a výkupním programům se pro mnoho spotřebitelů stává upgrade logickým krokem.“
Francisco Jeronimo, viceprezident IDC, dodává: „Navzdory ekonomické nejistotě vykázal trh odolnost. Prémiové modely od Applu a Samsungu podnítily zájem o upgrade, zatímco nové a dostupnější telefony s AI oslovily širší spektrum zákazníků.“
Zatímco dříve byl segment skládacích telefonů považován za okrajový, úspěch modelů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 naznačuje, že si tento segment získává masovější popularitu. Zároveň se ukazuje, že umělá inteligence není doménou pouze vlajkových lodí, ale i cenově dostupnějších zařízení — a právě to může být klíčovým zdrojem růstu trhu v následujících měsících.
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře