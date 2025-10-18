Podle analýzy celosvětové dodávky smartphonů vzrostly ve 3. čtvrtletí 2025 o 2,6 %

Podle analýzy celosvětové dodávky smartphonů vzrostly ve 3. čtvrtletí 2025 o 2,6 %
2025-10-18T20:00:40+02:00
• 18. 10. 2025#Android #iOS

Fotka od Jonas Leupe z Unsplash

Po období stagnace se globální trh se smartphony vrací k růstu. Podle nejnovější zprávy společnosti International Data Corporation (IDC) se ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšil počet dodaných smartphonů meziročně o 2,6 % na celkem 322,7 milionu kusů. Klíčovými faktory růstu byly inovativní design a rozmach cenově dostupných telefonů s podporou umělé inteligence.

Světové prodeje smartphonů rostou

Lídrem trhu zůstává Samsung s 18,4% podílem a 57,7 miliony dodaných zařízení. Za úspěchem jihokorejské značky stojí především silné prodeje modelů Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7, které překonaly všechny předchozí generace skládacích telefonů.

Apple si však nevedl o nic hůře — dodal přibližně 57 milionů kusů iPhonů a zaznamenal „nejlepší výsledky ve třetím kalendářním kvartálu v historii firmy“, jak uvedl jeden z analytiků IDC. Za růstem Applu stojí především vysoká poptávka po nové řadě iPhone 17, jejíž předobjednávky překonaly i předchozí generaci.

Xiaomi, Transsion a vivo rostou díky strategii na rozvíjejících se trzích

Na třetí příčce se umístilo Xiaomi s 13,5% podílem a 42,8 miliony prodaných zařízení. Společnost těžila z úspěchu řad Redmi Note a Poco, které pomohly upevnit její postavení zejména v Evropě a Latinské Americe.

IDC global smartphone tracker 3Q25 978x493x

Zdroj: Fonerama

Výrazný růst zaznamenala také značka Transsion (výrobce Infinix a Tecno), která si připsala největší meziroční nárůst — 13,6 %. Klíčem k jejímu úspěchu byla expanze v severní a východní Africe, zejména v segmentu zařízení pod 200 dolarů. Vivo si rovněž udrželo silnou pozici a posílilo své zastoupení na asijských trzích.

Výhled do budoucna: Umělá inteligence a slevové akce jako zdroj růstu

IDC očekává, že trend růstu bude pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí. Přispět by k tomu měly sezónní slevové akce, vánoční období a především rostoucí nabídka telefonů s AI funkcemi napříč cenovými kategoriemi. Podle Nabilly Popal, seniorní ředitelky výzkumu pro IDC, je návrat k růstu pozoruhodný: „Výrobci zvládli nejen inovace v hardwaru a softwaru, ale také zjednodušení nákupu. Díky flexibilnímu financování a výkupním programům se pro mnoho spotřebitelů stává upgrade logickým krokem.“

Francisco Jeronimo, viceprezident IDC, dodává: „Navzdory ekonomické nejistotě vykázal trh odolnost. Prémiové modely od Applu a Samsungu podnítily zájem o upgrade, zatímco nové a dostupnější telefony s AI oslovily širší spektrum zákazníků.

Zatímco dříve byl segment skládacích telefonů považován za okrajový, úspěch modelů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 naznačuje, že si tento segment získává masovější popularitu. Zároveň se ukazuje, že umělá inteligence není doménou pouze vlajkových lodí, ale i cenově dostupnějších zařízení — a právě to může být klíčovým zdrojem růstu trhu v následujících měsících.

Zdroj: fonearena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

