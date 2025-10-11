Motorola Edge 70 přijde příští měsíc, bude mít 6mm tloušťku

Motorola Edge 70 přijde příští měsíc, bude mít 6mm tloušťku
2025-10-11T11:40:14+02:00
• 11. 10. 2025#Android #Smartphony

Motorola Edge 60 Pro; Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali o chystaném mobilu od Motoroly, který bude mít v názvu označení Air. Spekulace kolem specifikací ale naznačují, že by se nemělo jednat o nějak tenký mobil a současně že k nám přijde s názvem Motorola Edge 70. Nyní se ale objevují protichůdné informace právě kolem modelu Motorola Edge 70.

Jen 6 mm?

Tentokrát nejde jen o spekulace, jelikož sama společnost začala zveřejňovat postupně informace, a to i na českých stránkách. Zde zatím uvádí, že mobil bude mít baterii o kapacitě 4800 mAh, což není nějak závratná hodnota na dnešní dobu. K tomu ještě uvádí, že se nabije za 15 minut pomocí 68W technologie a současně vydrží na jedno nabití 50 hodin.

Screenshot (36) 1142x674x

Zdroj: Motorola

Na další oficiální informace si musíme počkat, ale spekuluje se o tom, že mobil má mít tloušťku 6 mm a hmotnost má být 170 gramů. Takto to vypadá na tenký a lehký mobil. Vzhledem k tomu, že bude mít procesor Snapdragon 7 Gen 4, tak by se mělo jednat o levnější kousek, tedy ve střední třídě. Nemá chybět zvýšená odolnost, stereo reproduktory a dva 50MPx foťáky, jeden s optickou stabilizací obrazu.

Displej by měl mít 6,67palcovou úhlopříčku s vyšším rozlišením než Full HD+. Pravděpodobně ale Motorola Edge 70 bude prvně představena v Číně, jen pod jiným názvem a s předstihem. Motorola na českém webu uvádí, že k představení dojde 5. listopadu.

Zdroj: fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

