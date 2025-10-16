Měsíční report: prodeje elektromobilů v Česku – září 2025

Zdroj: Gemini
Vítejte u prvního, zářijové dílu každoměsíčního reportu prodejů elektromobilů v České republice, který vzniká ve spolupráci s projektem vozidlaonline.cz.
Dozvíte se, kolik elektromobilů se u nás za poslední měsíc prodalo, poměr nových a ojetých vozidel, nákupů firem a fyzických osob, i které značky a modely jsou zrovna nejprodávanější.
Škoda v září znovu před Teslou
V září 2025 se na našem trhu prodalo celkem 2160 elektromobilů, čímž dosáhly na 4,4% podíl na celkovém trhu s automobily. Zatímco 61 % (1327 kusů) z nich tvořily vozy nové, „ojetiny“ zaznamenaly téměř 39procentní podíl s 833 prodanými kusy. Většinu nákupů pak stále realizují firmy, které registrují 68 % elektromobilů.
Registrace dle jednotlivých továrních značek těsně ovládla mladoboleslavská Škoda s celkem 482 registrovanými elektromobily, následovaná Teslou s 480 registracemi. Zajímavé je, že zatímco u Tesly je poměr registrací nových a ojetých vozidel téměř vyrovnaný (47 % a 53 %), skoro 90 % registrací elektrických škodovek jsou nové kusy. Za to vděčí značka především stále „nedávno“ představenému Elroqu, o tom však ještě později.
Za dvěma zmíněnými výrobci se už nachází značná propast. Třetí v pořadí značek za září je tak Volkswagen s celkem 209 registrovanými elektromobily (80 % z nich tvoří „ojetiny“). Dále následovala Toyota (110 registrací), Mercedes-Benz (102 registrací) a Ford (97 registrací). Do první desítky značek se ještě vešlo BMW, Hyundai, Renault a Opel.
Nyní už ale ke konkrétním modelům. Absolutní špičku obsadila Škoda Elroq s celkem 252 registracemi a stala se tak nejprodávanějším elektromobilem za září. Na 228 registrací dosáhla Tesla Model Y, z nichž 162 tvořily vozy nové a 66 ojeté. Třetí příčku obsadil Enyaq s 217 registrovanými kusy (175 nových, 42 ojetých). 210 registrací pak zaznamenal Model 3, který také kraluje trhu s elektrickými ojetinami. Zatímco pouze 65 kusů tohoto vozu se prodalo nových, 145 vozů tvořily ojetiny.
Jak vypadal trh oproti předchozímu měsíci? V srpnu se zaregistrovalo pouze 1952 elektromobilů, tedy o 208 méně než v září. Pořadí značek na špičce, Škoda, Tesla, Volkswagen, se nezměnilo. Nejprodávanějším modelem za srpen však byla Škoda Enyaq následovaná Teslou Model 3, Škodou Elroq a Teslou Model Y.
Pokud se podíváme na kumulativní čísla, od roku 2022 se u nás zaregistrovalo 46 263 elektromobilů. Od začátku letošního roku jich pak přibylo celkem 19 515.
