Facebook ruší aplikaci Messenger pro Windows a macOS

Udržovat aplikace donekonečna nejde a někdy není rentabilní, aby se udržovaly dvě aplikace, když je zde efektivnější možnost. Něco takového se právě nyní děje u aplikace Messenger pro počítače.
Nově Messenger jen jako PWA
Společnost Meta, která stojí za sociální sítí Facebook a mnoha dalšími službami, se rozhodla, že ukončí své aplikace pro operační systémy Windows a macOS. Na stránce podpory sice nezmiňuje konkrétní datum, ale redakci Engadget bylo potvrzeno, že datum ukončení aplikací je stanoveno na 15. prosince.
Jde čistě o aplikaci Messenger pro Windows a macOS. V případě uživatelů, kteří mají Windows, tak dojde k přesměrování na aplikaci Facebook, která je stále dostupná. U macOS dojde k přesměrování na webovou verzi. Jakmile bude zahájen proces ukončení, čímž Meta asi myslí výše zmíněné datum, tak se budou dít následující body:
- Aplikaci Messenger pro Mac/Windows budete moct používat ještě 60 dní. Pak ji úplně zrušíme.
- Po uplynutí 60 dnů vám používání aplikace Messenger pro Mac/Windows zablokujeme. Doporučujeme aplikaci odstranit, protože už nebude možné ji používat.
Kromě toho je zde stále možnost použít právě webovou verzi Messenger jako PWA, tedy progresivní webovou aplikaci.
