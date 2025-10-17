Facebook ruší aplikaci Messenger pro Windows a macOS

Facebook ruší aplikaci Messenger pro Windows a macOS
2025-10-17T09:00:24+02:00
• 17. 10. 2025#Aplikace #Windows

Zdroj: Facebook Messenger, Dotekomanie.cz

Udržovat aplikace donekonečna nejde a někdy není rentabilní, aby se udržovaly dvě aplikace, když je zde efektivnější možnost. Něco takového se právě nyní děje u aplikace Messenger pro počítače.

Nově Messenger jen jako PWA

Společnost Meta, která stojí za sociální sítí Facebook a mnoha dalšími službami, se rozhodla, že ukončí své aplikace pro operační systémy Windows a macOS. Na stránce podpory sice nezmiňuje konkrétní datum, ale redakci Engadget bylo potvrzeno, že datum ukončení aplikací je stanoveno na 15. prosince.

apps260769007199266726596c95ab1bf 5d1a 4d2c a940 a8a4038b5691 (1) 1280x720x

Zdroj: Meta

Jde čistě o aplikaci Messenger pro Windows a macOS. V případě uživatelů, kteří mají Windows, tak dojde k přesměrování na aplikaci Facebook, která je stále dostupná. U macOS dojde k přesměrování na webovou verzi. Jakmile bude zahájen proces ukončení, čímž Meta asi myslí výše zmíněné datum, tak se budou dít následující body:

  • Aplikaci Messenger pro Mac/Windows budete moct používat ještě 60 dní. Pak ji úplně zrušíme.
  • Po uplynutí 60 dnů vám používání aplikace Messenger pro Mac/Windows zablokujeme. Doporučujeme aplikaci odstranit, protože už nebude možné ji používat.

Kromě toho je zde stále možnost použít právě webovou verzi Messenger jako PWA, tedy progresivní webovou aplikaci.

Zdroje: 9to5mac.com, engadget.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

