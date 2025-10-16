Honor Watch 5 Pro uvedeny, doplňují tak řadu

Honor Watch 5 Pro uvedeny, doplňují tak řadu
2025-10-16T09:00:09+02:00
16. 10. 2025

Zdroj: Honor

Společnost Honor má poněkud zvláštní strategii, co se týče hodinek. První byl představen model Honor Watch 5, pak přišel verze Honor Watch 5 Ultra a dnes zde máme Honor Watch 5 Pro. Ani v tomto případě se ale nejedná o hodinky s běžným otevřeným systémem. Výrobce vsází na proprietární systém, což má i své výhody.

I verze s eSIM

Nové hodinky Honor Watch 5 Pro se nabízí zatím jen na domácím trhu, tedy v Číně, ale asi nebude dlouho trvat a Honor je uvede i na evropském trhu. Nepočítáme ale s tím, že by se k nám dostala právě eSIM varianta. Zde bude dostupný pravděpodobně jen Bluetooth model. Co se týče základních specifikací, tak zde dominuje 1,5palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů a jasem až 3000 nitů.

800 800 E96386AA40FDEAF53C62156ECB06E424AAC950C4D5313273mp 800x800x 800 800 CD921C4DADB24A56D0F59FD0CD1B65679ED3A9C79C8BD354mp 800x800x

Zdroj: Honor

Baterie má kapacitu 515 mAh, což by mělo dostačovat na 15 dní provozu při běžném používání. Honor Watch 5 Pro jsou vybaveny pozičními systémy (GPS+GLONASS+GALILEO+Beidou+QZSS) s duální frekvencí pro přesnější určení polohy. Kromě běžného senzoru tepu je zde i EKG a hodinky zvládají i měření okysličení krve. Dále je zde mikrofon a reproduktor.

800 800 C40FCB86E00414B8DDE11F124D6D82AF3812E606F7250773mp 800x800x

Zdroj: Honor

Interní úložiště má kapacitu 8 GB a co se týče odolnosti, jsou zde certifikace IP68, IP69 a IP69K. Hodinky tak mají odolat i vodě o vyšším tlaku a teplotě. Aktuální eSIM verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na pět tisíc korun (bez daně a poplatků), ale chystá se ještě jen Bluetooth varianta, kde bude cena nižší, ale ta zatím nebyla zveřejněna.

Zdroj: gsmarena.com

