Honor Watch 5 Pro uvedeny, doplňují tak řadu

Společnost Honor má poněkud zvláštní strategii, co se týče hodinek. První byl představen model Honor Watch 5, pak přišel verze Honor Watch 5 Ultra a dnes zde máme Honor Watch 5 Pro. Ani v tomto případě se ale nejedná o hodinky s běžným otevřeným systémem. Výrobce vsází na proprietární systém, což má i své výhody.
I verze s eSIM
Nové hodinky Honor Watch 5 Pro se nabízí zatím jen na domácím trhu, tedy v Číně, ale asi nebude dlouho trvat a Honor je uvede i na evropském trhu. Nepočítáme ale s tím, že by se k nám dostala právě eSIM varianta. Zde bude dostupný pravděpodobně jen Bluetooth model. Co se týče základních specifikací, tak zde dominuje 1,5palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů a jasem až 3000 nitů.
Baterie má kapacitu 515 mAh, což by mělo dostačovat na 15 dní provozu při běžném používání. Honor Watch 5 Pro jsou vybaveny pozičními systémy (GPS+GLONASS+GALILEO+Beidou+QZSS) s duální frekvencí pro přesnější určení polohy. Kromě běžného senzoru tepu je zde i EKG a hodinky zvládají i měření okysličení krve. Dále je zde mikrofon a reproduktor.
Interní úložiště má kapacitu 8 GB a co se týče odolnosti, jsou zde certifikace IP68, IP69 a IP69K. Hodinky tak mají odolat i vodě o vyšším tlaku a teplotě. Aktuální eSIM verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na pět tisíc korun (bez daně a poplatků), ale chystá se ještě jen Bluetooth varianta, kde bude cena nižší, ale ta zatím nebyla zveřejněna.
