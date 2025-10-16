OPPO Find X9 a X9 Pro, nové top modely s pořádnými foťáky a bateriemi

Zdroj: Oppo
Včera jsme se dočkali novinek od Honoru a dnes zde máme další dva top modely. OPPO Find X9 a OPPO Find X9 Pro mají velmi dobré specifikace, aspoň tedy papírově.
OPPO Find X9 a OPPO Find X9 Pro
Oba mobily jsou si po vzhledové stránce hodně podobné a dokonce mají některé specifikace stejné. Například procesor je v obou případech Dimensity 9500 a co se týče počtu megapixelů, tak jsou zde podobné foťáky. Jak asi tušíte, tak právě OPPO Find X9 Pro má vylepšené senzory, čočky a také jsou zde rozdíly u dvou senzorů. Pro zoom slouží 200MPx snímač a přední má 50 MPx.
OPPO Find X9 a OPPO Find X9 Pro; Zdroj: Oppo
OPPO Find X9 je menší z obou modelů. Má 6,59palcovou úhlopříčku, zatímco Pro verze má 6,78palcový panel. V obou případech se nabízí maximální jas až 3600 nitů, ale jen OPPO Find X9 Pro má variabilní obnovovací frekvenci. Oba mobily se mohou pochlubit svými bateriemi, jelikož výrobce do mobilů vecpal kapacity 7025 mAh a 7500 mAh.
Nechybí odolnost vůči vodě a prachu, stereo reproduktory, rychlé nabíjení a také bezdrátová technologie. U OPPO Find X9 Pro je navíc i satelitní technologie komunikace. Oppo také použilo své koprocesory pro lepší zpracování fotografií a vylepšení signálu. Zatím jsou obě novinky určeny pro čínský trh, ale předpokládáme, že se dostanou na český trh, případně ten evropský. OPPO Find X9 startuje na ceně cca 12 900 Kč, OPPO Find X9 Pro pak na cca 15 500 Kč. Částky jsou bez daně a dalších poplatků.
Specifikace OPPO Find X9
- displej: 6,59 palců, 2760 x 1256 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3600 nitů
- procesor: Dimensity 9500
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 50 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP66, IP68, IP69
- 5G, WiFi 7, NFC, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5),
- rozměry: 156,98 x 73,93 x 7,99 mm; 203 gramů
- baterie: 7025 mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově
Specifikace OPPO Find X9 Pro
- displej: 6,78 palců, 2772 x 1272 pixelů, AMOLED, 1-120 Hz, až 3600 nitů
- procesor: Dimensity 9500
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- 50 MPx, ultra širokoúhlý
- 200 MPx, 3x zoom, OIS
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1,6, OIS
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP66, IP68, IP69
- 5G, WiFi 7, NFC, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5),
- rozměry: 161,26 x 76,46 x 8,25 mm; 224 gramů
- baterie: 7500 mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře