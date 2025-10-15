Honor Robot Phone? K představení má dojít na začátku roku

Zdroj: Honor
Jsme zvyklí, že v dubnu mnohé společnosti představí všelijaké novinky, ale pokud se tak stane prvního, tak jde standardně o vtip. Je zde jedna výjimka v podobě Gmailu, ale to je trochu jiný příběh. Nyní se společnost Honor pochlubila ukázkou robotického smartphonu, který nese označení Honor Robot Phone. Vypadá ale tak moc futuristicky, až si myslíme, že to nikdy nebude reálné zařízení.
Honor Robot Phone
Společnost poskytla velmi málo informací, tedy technických. K dispozici máme ale video této novinky. Jak můžete vidět, smartophone bude mít menší motorizované rameno s kamerou. Více méně se jedná o gimbal, který má sloužit nejen jako akční kamera, ale rovnou jako AI společník. Ten umí sledovat osoby a možná i předměty, rozpoznávat okolí a podobně. Současně má své místo v těle zařízení.
Honor uvádí, že se s touto novinkou pochlubí na veletrhu MWC 2026 v Barceloně, který se bude konat mezi lednem a únorem. Jedná se o součást nové strategie HONOR ALPHA PLAN a vše bude hodně provázané s AI, tedy s umělou inteligencí.
Současně předpokládáme, že se bude jednat o reálné zařízení, ale nebude určeno jen tak prodeji. Možná se dostane v omezeném množství na čínský trh. Možná to nakonec bude jen koncept, nebo si z nás Honor dělá srandu a ve výsledku se dočkáme zcela něčeho jiného. I tak to vypadá jako velmi odvážný kus hardwaru, který tu ještě nebyl.
Zdroj: fonearena.com
