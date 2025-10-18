Autonomní taxíky Waymo míří do Londýna

Zdroj: Waymo
Waymo dnes oznámilo žhavou novinku, která překvapila snad celý automobilový svět. Dceřiná společnost Alphabetu plánuje rozšířit svoji flotilu autonomních taxíků do Londýna. Ten se tak stane prvním evropským městem, kde bude služba tohoto charakteru dostupná.
Waymo expanduje do Evropy
Waymo bude brzy i u nás v Evropě. Společnost totiž dnes na svém webu oficiálně oznámila plány pro expanzi své flotily autonomních taxi vozů do Londýna. Služba, která ve Spojených státech zaznamenala již více než 10 milionů jízd a její vozy autonomně najezdily přes 160 milionů kilometrů, se tak nyní chystá k dalšímu velkému kroku.
Ve Spojených státech operují autonomní flotily taxíků Waymo již v několika městech, a to Los Angeles, San Franciscu, Phoenixu, Atlantě a Austinu. V několika dalších městech včetně japonského Tokya pak probíhá testování služby před oficiálním uvedením pro veřejnost. Nyní však taxíky dorazí i do Evropy.
Možnost nasadit flotilu autonomních vozů do Londýna pravděpodobně urychlil výstup Velké Británie z Evropské unie. Díky tomu může Waymo lépe navigovat regulatorní prostředí, které už není svázáno unijními předpisy. Londýn jako takový navíc představuje ideální prostředí pro další zdokonalení autonomních vozů a další expanzi po evropských metropolích.
V současnosti zaznamenávají autonomní taxíky Waymo přes 250 tisíc jízd každý týden, na základě kterých se dále zlepšují. Zatímco oficiální plán či harmonogram pro expanzi do Londýna zatím Waymo nezveřejnilo, podle dostupných zdrojů by mohlo testování začít již začátkem příštího roku.
zdroj: Tisková zpráva
